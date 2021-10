Pallamano, European Cup: Brixen Südtirol passa il turno

Giornata di incontri internazionali per le formazioni italiane al maschile ed al femminile. Sono state quattro le squadre coinvolte in questo sabato in cui non sono mancati dei risultati di spicco. Tutti gli incontri hanno visto il match di ritorno ad eccezione dell’Alì-Best Espresso Mestrino (femminile) che scenderà in campo ancora domani contro lo Slavia Praga. Le ceche hanno vinto la sfida odierna con il risultato di 28 a 23, ma tutto può succedere nella gara di domani.

Continuiamo con le donne dove evidenziamo il successo del Brixen Südtirol. Le altoatesine confermano la propria superiorità nell’incontro di ritorno contro il Dicken che aveva ceduto anche all’andata. Babbo, Ghilardi, Duran e le compagne regalano alla formazione di Bressanone il successo per 3 gol e l’accesso al terzo turno del torneo.

Eliminazione, invece, per AC Life Style Erice. Le isolane hanno lottato contro le israeliane del Maccabi Ramat Gan che dopo aver primeggiato nell’andata per un gol hanno vinto in casa 37 a 28. Ravasz e Satta hanno provato a ribaltare la partita, missione non riuscita.

Giornata difficile anche al maschile con i norvegesi del Nærbø che si impongono sul Raimond Sassari. 26-25 è il risultato finale a favore degli scandinavi che avevano vinto all’andata con per 25 a 28. Decisiva quest’oggi la rete del padrone di casa Thue, autore del gol che ha messo fine alle speranze dei sardi.

