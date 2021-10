Olimpiadi Pechino 2022, la fiaccola è giunta in Cina

Dal 4 al 20 febbraio 2022 le Olimpiadi Invernali di Pechino si prenderanno la scena in un periodo complicato per il Coronavirus che ha riguardato da vicino la Cina.

Una sfida per le autorità locali che si stanno attivando per realizzare un protocollo ad hoc e mettere in sicurezza gli atleti. Nello stesso tempo non si vuol creare alcun disagio alla collettività cinese. Non sono mancate manifestazioni di contrarietà. Vengono in mente le richieste di boicottaggio a causa della violazione dei diritti nel Paese, che negli ultimi anni ha visto i gruppi di attivisti concentrarsi principalmente sullo Xinjiang e sul destino della sua minoranza uigura di fede musulmana, come riportato dall’Ansa.

In tutto questo, la fiamma olimpica è arrivata in Cina, dopo la cerimonia dell’accensione tenuta in Grecia e condizionata dalle proteste per le motivazioni citate. A Pechino si è tenuta una cerimonia di benvenuto per la fiamma presso la Torre Olimpica della capitale cinese, dove è stata esposta al pubblico prima di partire per un tour espositivo e promozionale.

I numeri dei partecipanti alla rassegna a Cinque Cerchi sono notevoli: circa 2.900 gli atleti, in rappresentanza di 85 Comitati olimpici nazionali. Ci si augura che la competizione sia e sarà l’oggetto principale delle cronache.

Foto: LaPresse