Olimpiadi Pechino 2022: la CHINADA promette controlli rigidi durante i Giochi

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono sempre più vicine e la CHINADA, l’agenzia antidoping cinese, sembra voler mantenere una linea di non tolleranza durante i Giochi, stando a quanto ha dichiarato il presidente Chen Zhiyu nei giorni scorsi.

Come riportato da China Daily, la CHINADA ha concordato una partnership con Agilent Technologies per testare gli atleti a Pechino e Chen ha affermato che ciò contribuirà a garantire giochi puliti. “L‘atteggiamento del governo cinese nei confronti del problema del doping è sempre stato di tolleranza zero e manterremo questa posizione dura“, ha dichiarato infatti Chen.

Un accordo che servirò a migliorare la sicurezza e la rigidità verso un fenomeno, quello del doping, che cerca sempre nuove soluzioni “I test sono ovviamente una parte vitale del lavoro antidoping e abbiamo bisogno di tecnologie di test più avanzate per garantire l’equità degli eventi sportivi. Crediamo che attraverso le piattaforme e l’esperienza di Agilent, nonché i loro servizi e attrezzature completi, avremo più fiducia e opzioni per affrontare tutte le possibili sfide in futuro”.

Foto: LaPresse