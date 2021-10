Olimpia Milano-Villeurbanne oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Dopo un folgorante inizio con quattro vittorie in altrettante partite, l’Olimpia Milano vuole mantenere l’imbattibilità in Eurolega nel match casalingo contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne. Una partita che vede la squadra di Ettore Messina favorita anche in virtù dello strepitoso percorso fatto finora in Europa, dove spiccano soprattutto le vittorie su CSKA ed Efes. L’Asvel non è comunque da sottovalutare, visto che ha un record di 3-1 e ha perso solamente contro il Maccabi.

Qui di seguito il programma completo di A|X Armani Exchange Milano-Asvel Villeurbanne, match valevole per la quinta giornata dell’Eurolega 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo ed Eleven Sports.

OLIMPIA MILANO-VILLEURBANNE, EUROLEGA 2021-2022: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano-Asvel Villeurbanne

OLIMPIA MILANO-VILLEURBANNE, EUROLEGA 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, Eleven Sports

Credit: Ciamillo