Olimpia Milano-Dinamo Sassari oggi: orario, canale tv, programma, streaming Serie A basket

Poche ore e sarà palla a due al Forum di Assago tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, per la sesta giornata della Serie A di basket. I padroni di casa vogliono continuare a guidare la classifica del massimo campionato dopo aver trionfato in tutti i turni precedenti, cercando quindi di mantenere l’imbattibilità (6-0). Sul fronte europeo, invece, la compagine di coach Messina ha chiuso la settimana del doppio impegno in Eurolega col bilancio di una sconfitta (in trasferta contro il Bayern Monaco martedì sera per 83-77) ed una vittoria in casa contro la Stella Rossa giovedì (79-62), conservando la vetta della classifica in co-abitazione col Barcellona (giovedì 4 novembre alle 20:30 in quel di Assago ci sarà proprio lo scontro diretto tra le due capoliste della massima competizione continentale).

Discorso ben diverso, invece, per la Dinamo Sassari. La squadra di coach Cavina, infatti, si presenta al match odierno dopo aver incassato due sconfitte consecutive tra campionato (contro la Germani Brescia nel posticipo della quinta giornata, col risultato finale di 65-76 in favore dei lombardi) e Champions League (contro gli ucraini del Prometey per 79-87- debacle che di fatto ha compromesso e non poco il cammino europeo dei sardi, ancora a secco nella competizione FIBA).

Palla a due che verrà alzata al Medionalum Forum di Assago alle ore 17:00. Non è prevista la diretta TV, mentre sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. OA Sport vi fornirà la diretta LIVE scritta, per raccontarvi le emozioni di questo big match della sesta giornata di Serie A di basket!

SERIE A BASKET, OLIMPIA MILANO-DINAMO SASSARI: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Domenica 31 Ottobre

Ore 17:00 A|X Armani Exchange Olimpia Milano-Banco di Sardegna Dinamo Sassari

SERIE A BASKET, OLIMPIA MILANO-DINAMO SASSARI: DOVE VEDERLA

Diretta Streaming: Discovery+, Eurosport Player

Diretta LIVE scritta: OA Sport

