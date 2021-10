Brescia-Fortitudo Bologna oggi: orario, canale tv, programma, streaming Serie A basket

Questa sera alle 17:30 si disputerà il match tra Brescia e Fortitudo Bologna, partita valida per il sesto turno della Serie A 2021-2022 di basket. Quella del Palaleonessa sarà una sfida molto intrigante e ci lascerà sicuramente diversi spunti interessanti.

La squadra di casa arriva a questo match dopo due convincenti successi nelle ultime due partite (contro Napoli per 98-88 e contro Sassari per 76-65) caratterizzati dalle grandi prove dello statunitense Nazareth Mitrou-Long (per lui 29 punti, 5 rimbalzi e 7 assist nella sfida contro i campani e 17 punti, 10 rimbalzi e 6 assist contro i sardi). I ragazzi di Antimo Martino, invece, non si trovano di certo in un buon momento di forma e le ultime 2 cadute consecutive (contro Brindisi per 105-93 e contro Milano per 86-75) hanno fatto davvero male. Proprio per questo, gli emiliani si affideranno soprattutto all’ala Robin Benzing e alla classe di Pietro Aradori (fin qui una media di 16 punti a partita per lui) per andare a caccia di un cambio di rotta necessario per scappare al più presto dalla zona retrocessione.

La partita tra Brescia e Fortitudo inizierà questa sera alle ore 17:30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e DAZN

BRESCIA – FORTITUDO BOLOGNA: ORARIO, TV E STREAMING



Domenica 31 ottobre

Ore: 17.30: Germani Brescia – Fortitudo Kigili Bologna

Diretta tv: Eurosport 2, DAZN

Diretta streaming: Discovery +, Eurosport Player

Credits: Ciamillo