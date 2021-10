Da Doha a Roma, sarà un cammino lunghissimo quello di una Simona Quadarella che si prepara a tornare in acqua nella tappa di Coppa del Mondo e a cominciare una stagione che la dovrà vedere protagonista ai Mondiali di Fukuoka nel prossimo maggio e poi in estate agli Europei nella sua Roma. Un anno, dunque, di grandi appuntamenti e tante fatiche per la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle ultime Olimpiadi, che si troverà a difendere il titolo iridato ed europeo dei 1500.

“Di solito nell’anno post olimpico ci si riposa, ma meglio così. Non vedo l’ora di ricominciare a gareggiare, a divertirmi e ad emozionarmi come a Tokyo“, le parole di Quadarella in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. La nuotatrice romana è molto carica alla vigilia della prova di Coppa del Mondo, dove sarà impegnata fino a sabato con un trittico durissimo (oggi i 400, domani i 200 e sabato gli 800).

Quadarella si appresta a vivere un anno importante, ma non si nasconde: “So che le pressioni aumenteranno, ma adesso non ho paura neanche di loro. L’Olimpiade mi è servita a gestirle”. Proprio a Tokyo l’azzurra ha saputo reagire alla delusione dei 1500, prendendosi un fantastico bronzo negli 800: “Ho saputo resettare subito, senza piangermi addosso“.

“La stagione non dà tregua, ho già cominciato a lavorare, testa bassa e pedalare. Ho gli Europei a Roma sotto casa”. Il primo grande obiettivo è fissato, ma c’è anche un Mondiale a maggio e poi è già cominciato il cammino verso il 2024 e l’Olimpiade di Parigi: “Ci lavoro per Parigi, tre anni sono pochi e devo migliorare tanto”.

