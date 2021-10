L’Italia del nuoto, soprattutto quando il contesto è europeo, è una squadra per giovani. Tanti i ragazzi convocati da Cesare Butini a Budapest a maggio e una buona quota verde è presente anche fra i 40 chiamati in azzurro per disputare i campionati Europei in vasca corta di Kazan.

Tra i giovani più attesi ci sono sempre loro, quelli che hanno già fatto saltare sui divani i tifosi azzurri, Benedetta Pilato, regina dei 50 rana anche due anni fa a Glasgow a 15 anni ancora da compiere e Thomas Ceccon che la maggiore età l’ha già raggiunta, ha al collo due medaglie olimpiche in staffetta ed è ormai tra i migliori interpreti mondiali del dorso, capace, in vasca corta, di dedicarsi anche a qualche variazione sul tema.

Tra le ragazze azzurre che si sono già messe in luce in contesti internazionali attenzione a Costanza Cocconcelli: una che di gare ne può disputare davvero tante e che, nella velocità in vasca corta, può dire la sua, anche nelle gare veloci dei misti dove si è presa qualche bella soddisfazione nella ISL. In campo femminile si affaccia nel nuoto che conta Erika Gaetani, pugliese, allenata da Gianni Zippo, classe 2004, plurimedagliata a livello giovanile, esplosa proprio a Kazan agli Europei juniores due anni fa dove 15enne, vinse l’oro nei 200 dorso. Il contesto europeo nel dorso è compatto ma non inarrivabile per l’azzurra che potrebbe regalarsi la prima finale assoluta in carriera in una delle gare che la vedranno protagonista.

Restando sempre in campo femminile e in Puglia altri due prospetti interessanti sono la velocista Chiara Tarantino, già presente agli Europei di Budapest, che si potrebbe rivelare preziosa nelle staffette veloci e la dorsista Federica Toma, che punterà a ben figurare.

Tra gli uomini l’unica new entry rispetto a Budapest è Michele Lamberti: il giovanissimo talento delle Fiamme Gialle, figlio del grande Giorgio Lamberti, che vestirà per la prima volta la casacca azzurra dopo diverse stagioni in cui ha ottenuto ottimi risultati fra cui anche un titolo italiano assoluto nel dorso.

Foto Lapresse