Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trionfa nella 10 km della Coppa Len a Piombino, Gabbrielleschi vince tra le donne

Dopo l’appuntamento di Barcellona (Spagna), la Coppa Len di nuoto di fondo ha fatto rotta verso l’Italia con la quarta tappa che si è tenuta quest’oggi a Piombino, mentre l’ultimo atto sarà di scena ad Alghero sabato 9 ottobre.

Nella prova catalana erano arrivati un secondo e un terzo posto con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, alle spalle del campione olimpico e mondiale Florian Wellbrock (impegnato in questi giorni nella tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Berlino). Ebbene, Greg si è voluto prendere una piccola rivincita nella 10 km del Golfo di Baratti.

Con una temperatura in acqua oscillante tra i 23 e i 24°C, Paltrinieri si è imposto con il crono di 1:53:46.4, precedendo in un arrivo allo sprint Acerenza, sempre più dedito alle acque libere, di 0.1 e il campione ungherese Kristóf Rasovszky di 0.8. Una top-5 molto italiana completata da Dario Verani a 1.4 e da Andrea Manzi a 3.6, mettendosi alle spalle nella top-10 il francese Axel Reymond (+4.9), Mario Sanzullo (+7.0), l’olandese Marcel Schouten (+7.9), l’altro magiaro David Betlehem (+8.2) e Matteo Furlan (8.4). Buoni segnali per Paltrinieri che, dopo aver regalato emozioni incredibili ai Giochi nonostante la mononucleosi, ha voluto timbrare questa tappa.

Timbro azzurro che è arrivato anche da Giulia Gabbrielleschi nella gara femminile. L’argento continentale della 5 km a Budapest quest’anno, reduce dal terzo posto nell’appuntamento di Barcellona, ha centrato il bersaglio grosso in 2:03:25.6, battendo in volata la tedesca Leonie Beck (+0.1). A completare il podio l’altra azzurra Martina De Memme (+2.7). Tra le prime dieci da segnalare il sesto posto di Giulia Berton a 6.5 e il decimo di Barbara Pozzobon a 11.1. Una prova che ha visto presente in acqua anche la campionessa francese Aurelie Muller, ottava a 9.0 dal vertice.

Foto: LaPresse