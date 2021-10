NBA 2021-2022, i risultati della notte (28 ottobre): harakiri Lakers, sconfitte per Phoenix e Milwaukee. Bene Charlotte, Miami e Atlanta

Nella notte italiana si sono giocate ben 10 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata.

Orlando Magic e Charlotte Hornets aprono la nottata NBA in un match vinto dalla franchigia di proprietà di Michael Jordan per 120-111. Decisivi i 34 punti di Miles Bridges e i 24 di Gordon Hayward. A Boston, invece, risultato a sorpresa in favore dei Wizards che grazie ai 25 punti di Montrezl Harrell uscito dalla panchina conquistano la terza vittoria stagionale per 116-107.

Terza affermazione anche per Miami che prende il largo a inizio quarto periodo battendo così i Brooklyn Nets, alla loro terza sconfitta stagionale. A pesare nel 106-93 finale sono soprattutto la doppia doppia di Jimmy Butler e i 24 punti con 9 rimbalzi di Bam Adebayo. Arriva il successo anche per Toronto che si riscatta dopo due sconfitte consecutive e batte gli Indiana Pacers per 118-100. Ottime le prestazioni di Fred Vanvleet (doppia doppia con 26 punti e 10 rimbalzi) e OG Anunoby (25 punti).

Vittoria di misura per Atlanta che, guidata da un ottimo Trae Young (31 punti), supera i Pelicans per 102-99. Nella notte dell’esordio di Danilo Gallinari (per lui 9 punti e 7 rimbalzi in poco meno di 20 minuti) arriva dunque la terza vittoria degli Hawks e di conseguenza la quarta sconfitta stagionale per New Orleans che rimane disperatamente in attesa del ritorno di Zion Williamson. Cadono anche i Milwaukee Bucks che, sotto di 20 punti nel secondo quarto, non riescono a completare la rimonta, perdendo per 113-108 contro i Timberwolves. A nulla è servita quindi la doppia doppia monster di Giannis Antetokounmpo (40 punti e 16 rimbalzi) contro il trio Russell-Towns-Edwards (rispettivamente 29, 25 e 25 punti).

Suicidio sportivo, invece, da parte dei Lakers che sprecano un vantaggio di 26 punti ottenuto nella prima metà contro OKC e subiscono dunque la terza sconfitta stagionale, con il punteggio finale di 123-115. I giallo-viola sprecano anche l’occasione del pari a 5 secondi dal termine, con Carmelo Anthony che tutto solo dall’arco manca completamente il canestro. Gara al fotofinish tra Phoenix e Sacramento, con i Kings che la spuntano 110-107 a 0.8 secondi dal termine grazie ad una tripla di Harrison Barnes. Per gli ospiti sono decisivi anche i 26 punti di Buddy Hield e i 22 di Harrison Barnes, mentre per i Suns non bastano i 31 punti di Devin Booker e la doppia doppia clamorosa di Deandre Ayton (21 punti e 21 rimbalzi)

In casa Portland si festeggia il secondo successo con il risultato di 116-96 contro i Memphis Grizzlies. Gara equilibrata fino a metà terzo quarto, quando i Blazers prendono il sopravvento chiudendo virtualmente la gara già all’inizio dell’ultima frazione. A fine match pesano sicuramente i 25 punti di CJ McCollum e i 20 di Damian Lillard. Infine, in chiusura di giornata arriva la terza vittoria anche per Cleveland che, nonostante la bassissima realizzazione nei tiri da 3 punti (solo 3 su 15), sconfigge i Los Angeles Clippers. Il tabellone a fine partita recita 92-79 in favore dei Cavaliers e il miglior realizzatore di giornata è Collin Sexton con i suoi 26 punti.

RISULTATI NBA 2021-2022 (28 OTTOBRE)

