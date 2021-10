Si sono disputate diverse partite in questa seconda notte di NBA, dopo l’Opening Night in cui i campioni in carica dei Milwaukee Bucks hanno ricevuto l’Anello battendo poi in casa i Brooklyn Nets, mentre ad Ovest i Golden State Warriors hanno sconfitto i Los Angeles Lakers. Andiamo a scoprire quanto accaduto questa notte di grande basket oltreoceano.

Nel primo match in programma gli Charlotte Hornets di Michael Jordan hanno battuto gli Indiana Pacers per 123-122. Dopo un primo quarto dominato dalla compagine dell’Indiana (38-27) ed un secondo quarto che ha visto i Pacers ancora in vantaggio (75-59), gli Hornets hanno ribaltato completamente la partita grazie ad una terza frazione chiusa sul 33-13 in proprio favore. Per Charlotte prestazione monstre di LaMelo Ball, autore di 31 punti. Insieme a lui Gordon Hayward ne piazza 27. Ai Pacers non bastano i 33 punti di Domantas Sabonis (trascinatore della squadra come solito), 28 punti di Malcom Brogdon e 27 di Chris Duarte.

Rimanendo sempre ad Est, prima vittoria invece per i Chicago Bulls che battono in trasferta i Detroit Pistons per 94-88, trascinati da uno stratosferico Zach Lavine che chiude il match con 34 punti a referto. In doppia cifra per la compagine dell’Illinois anche Demal Rozan (17 punti) e Nikola Vucevic (15 punti), mentre tra i Pistons 24 punti di Jerami Grant (fratello di Jerian che gioca all’Olimpia Milano) e 13 punti di Saddiq Bey.

Al Madison Square Garden i padroni di casa dei New York Knicks prevalgono sui Boston Celtics dopo un’autentica battaglia conclusasi solo all’overtime (134-138), trascinati dal duo Randle-Fournier che segna 67 punti (35 per Randle, 32 per il francese). RJ Barrett invece con 19 punti a referto. Ai Boston Celtics non bastano i sette giocatori in doppia cifra, a cominciare da Jaylen Brown che chiude con 46 punti. Jason Tatum segna 20 punti, mentre Robert Williams III mette a segno 16 punti.

Rimanendo sempre nella Eastern Conference, vittoria importante dei Washington Wizards sui Toronto Raptors per 98-83. La compagine dello stato della Capitale americana scappa già nel primo tempo (51-37), con i canadesi che non riescono più a rientrare in partita chiudendo il match in svantaggio di 15 lunghezze. Bradley Beal ne segna 23 di punti, mentre Montrezi Harrell chiude con 22 punti a referto. Tra i Raptors, invece, 12 punti a testa di Scottie Barnes e Fred VanFleet, mentre OG Anunoby chiude con 11 punti.

Netta vittoria per i Memphis Grizzlies sui Cleveland Cavaliers (121-132). La squadra del Tennessee piazza il break decisivo nel secondo quarto, concluso sul 41-29 in proprio favore. Ja Morant trascina i suoi con 37 punti, mentre Desmon Bane chiude con 22 punti a referto. Tra i Cavaliers, invece, 25 punti di Jarrett Allen e 17 di Evan Mobley. In doppia cifra anche Osman (15 punti) e Darius Garland (13 punti).

Importantissima affermazione dei Minnesota Timberwolves in casa contro gli Houston Rockets. I T’Wolves prevalgono per 106-124, con la seconda frazione di gioco decisiva per le sorti del match (40-24). Karl-Anthony Towns chiude con 30 punti a referto, mentre Anthony Edwards ne piazza 29. In doppia cifra anche D’Angelo Russell con 22 punti. Tra i texani, invece, 16 punti di Christian Wood e 15 punti di Eric Gordon.

Vincono anche i Philadelphia 76ers, in attesa di sciogliere il nodo legato al destino di Ben Simmons. I Sixers prevalgono sui New Orleans Pelicans per 117-97. Joel Embiid e Furkan Korkmaz chiudono con 22 punti ciascuno, insieme ai 20 punti equamente divisi tra Tobias Harris e Tyrese Maxey. Ai Pelicans non bastano i 25 punti di Brandon Ingram e i 23 di Nickeil Alexander-Walker.

Dominano i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic, imponendosi per 123-97. Devin Vassel mette a referto 19 punti, mentre Lonnie Walker IV chiude con 17 punti (sono sette in totale i giocatori Spurs andati in doppia cifra stasera). Per i Magic, invece, 18 punti di Mo Mamba e 15 di Terrence Ross.

Rimanendo nella Western Conference, importante affermazione degli Utah Jazz (annoverati tra i possibili vincitori dell’Anello) sugli Oklahoma City Thunder per 86-107. Bojan Bogdanovic trascina i suoi con 22 punti, insieme a Jordan Clarkson (18 punti). Rudy Robert e Donovan Mitchell chiudono il match con 16 punti ciascuno. Tra i Thunder 18 punti di Shail Gilgeous-Alexander, mentre Darius Bazley ne mette a referto 15.

Nel remake della semifinale play-off della scorsa stagione, i Denver Nuggets battono in trasferta i Phoenix Suns per 110-98. Alla compagine dell’Arizona non basta un ottimo secondo quarto (25-38) per portare a casa la vittoria. L’MVP della scorsa regular season Nikola Jokic chiude con 27 punti e 13 rimbalzi, mentre Will Burton piazza 20 punti. Tra i Suns, invece, 16 punti di Mikal Bridges e 16 del veterano Chris Paul. La stella Devin Booker, invece, chiude con 12 punti all’attivo.

Nel match chiudeva la notte (oramai mattina qui in Italia), i Sacramento Kings sorprendono i Portland Trail Blazers andando a vincere per 124-121. Decisivi i primi due quarti in cui la compagine della California (62-49), mentre Portland ha provato a rifarsi sotto con un ottimo secondo tempo ma non è bastato. Harrison Barnes autentico trascinatore dei Kings con 36 punti, insieme a De’Aron Fox con 27 punti e Richard Holmes (21 punti). Alla franchigia dell’Oregon non bastano i 34 punti di CJ McCollum, insieme ai 20 punti di Damian Lillard e Jusuf Nurkic.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (21 OTTOBRE)

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 122-123

Chicago Bulls-Detroit Pistons 94-88

Boston Celtics-New York Knicks 134-138 dTs

Washington Wizards-Toronto Raptors 98-83

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 121-132

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 106-124

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 117-97

Orlando Magic-San Antonio Spurs 97-123

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 86-107

Denver Nuggets-Phoenix Suns 110-97

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 124-121

Foto: LaPresse