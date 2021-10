NASCAR Xfinity Series, Talladega: Brandon Brown ringrazia la notte e vince

Brandon Brown vince a Talladega nella NASCAR Xfinity Series. Prima gioia in carriera per il #68 della serie che festeggia grazie all’arrivo della notte che ha anticipato la fine della corsa. La visibilità è diventata un problema negli ultimi passaggi di un impianto che, lo ricordiamo, non è dotato di illuminazione artificiale.

L’ultima prova del 2021 all’interno di un ‘superspeedway’ si è aperta con una lotta tra Austin Cindric (Penske #22) e gli alfieri di JR Motorsport. Josh Berry #1, Justin Allgaier #7 e Noah Gragson #9 hanno sfidato il campione 2020 che dopo i primi 10 giri ha subito il ritorno di Brandon Jones (Gibbs #19) ed AJ Allmendinger (Kaulig #16).

Le Supra del Gibbs Racing hanno preso le redini della corsa con il già citato Jones e soprattutto con John Hunter Nemechek, in pista sulla vettura #54 che come ricorderete ha visto all’opera quest’anno Ty Gibbs, Kyle Busch e Denny Hamlin.

Il pilota che regolarmente corre nella NASCAR Truck Series ha vinto la prima Stage che è terminata in anticipo in seguito ad un incidente all’ingresso di curva 3-4 tra Sam Mayer (JR Motorsport #8) ed Allmendinger, campione della regular season e favorito per il titolo.

Dopo una sospensione per riparare le barriere di protezione, la Stage 2 ha visto protagonista Riley Herbst (Haas #98). Quest’ultimo ha creato il primo ‘treno’ di giornata davanti a Cindric ed a Daniel Hemric (Gibbs #18). Come sempre tutto si è deciso nelle ultime tornate con Blaine Perkins (Our Motorsport #23) che ha preso le redini della gara ed è riuscito a vincere la prima Stage in carriera.

Herbst, Cindric, Allgaier ed Harrison Burton (Gibbs #20) si sono contesi la vetta della corsa alla ripartenza. La terza ed ultima Stage è iniziata in modo abbastanza lineare con Herbst che ha provato subito a mettere tutti in riga come accaduto nei minuti precedenti. Dopo una sosta in regime di green flag ed una caution per un problema in pit lane abbiamo assistito ad un’importante incidente in curva 3-4, un botto che ha escluso Noah Gragson e Myatt Snider (RCR #2), piloti presenti nei NASCAR Playoffs.

Dopo una nuova sospensione di 30 minuti, la prova è ripartita a 20 giri dalla fine con il Gibbs Racing davanti a tutti grazie Brandon Brown (Gibbs #19). Un nuovo incidente ha caratterizzato il finale, ancora una volta in curva 3-4 dopo il lungo rettilineo opposto al principale. Harrison Burton (Gibbs #20) è stato spinto a muro, un contatto che ha coinvolto altre vetture che sopraggiungevano.

Questo crash ha di fatto concluso anticipatamente la corsa visto l’arrivo del buio ed il rischio imminente della pioggia. La direzione gara ha chiuso la corsa a 7 giri dalla conclusione incoronando per la prima volta in carriera Brandon Brown ( Brandonbilt Motorsports #68). Come accaduto a Las Vegas non cambia la classifica tra i pretendenti per il titolo visto che l’alfiere di Chevrolet non è in lotta per il titolo 2021.

Appuntamento settimana prossima dal Charlotte Roval per la prima ‘Elimination Race’ dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda l’Xfinity Series.

RISULTATO NASCAR XFINITY SERIES TALLADEGA (PLAYOFFS)

1 #68 Brandon Brown +18 LEADER 2 #19 Brandon Jones (P) +5 +00.327 3 #7 Justin Allgaier (P) −2 +00.617 4 #18 Daniel Hemric (P) +2 +00.951 5 #31 Jordan Anderson(i) +24 +01.451 6 #11 Justin Haley (P) +2 +02.070 7 #10 Jeb Burton (P) +7 +02.478 8 #22 Austin Cindric (P) −6 +03.096 9 #1 Josh Berry # −6 +03.589 10 #07 Joe Graf Jr. +30 +04.044 11 #39 Ryan Sieg +6 +04.371 12 #48 Jade Buford # +14 +04.780 13 #23 Blaine Perkins +10 +05.097 14 #92 Josh Williams +10 +05.487 15 #26 Santino Ferrucci +18 +05.521 16 #52 Joey Gase +23 +05.532 17 #99 JJ Yeley +21 +05.758 18 #44 Tommy Joe Martins +0 +06.021 19 #47 Kyle Weatherman +6 +06.850 20 #17 Garrett Smithley +15 +07.423 21 #36 Alex Labbe +11 +10.297 22 #54 John Hunter Nemechek(i) −11 +10.786 23 #5 Matt Mills +7 1 LAP 24 #51 Jeremy Clements (P) −9 3 LAPS 25 #20 Harrison Burton (P) −16 6 LAPS 26 #02 Brett Moffitt −10 6 LAPS 27 #98 Riley Herbst (P) −14 6 LAPS 28 #66 Jason White +6 6 LAPS 29 #0 Jeffrey Earnhardt +2 14 LAPS 30 #9 Noah Gragson (P) −26 19 LAPS

Foto: LaPresse