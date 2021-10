NASCAR, Martinsville: Bowman vince in Virginia! Elliott, Hamlin e Truex passano in finale

Alex Bowman trionfa a Martinsville nella NASCAR Cup Series, in pista in Virginia per l’ultima ‘Elimination Race’ dei Playoffs. Il #48 di Hendrick Motorsport si impone per la sesta volta in carriera dopo aver giocato un ruolo determinante nella sfida per il titolo 2021.

La lunghissima serata nel più antico ovale della serie si è aperta con l’ottimo spunto da parte di Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5) che ha mantenuto la leadership su Martin Truex Jr. (Gibbs #19) e Chase Elliott (Hendrick Motorsport #9). Nel frattempo assistevamo alla rimonta di Denny Hamlin (Gibbs #11), scattato dal fondo dello schieramento per non aver superato le verifiche tecniche che precedono ogni evento.

Il traffico ha aiutato Elliott che da terzo è balzato al comando in pochi giri. Dopo la ‘competition caution’ ed il successivo pit stop, la gara è ripresa con Larson davanti ad Elliott, Truex, Brad Keselowski (Penske #2) e Joey Logano (Penske #22).

La Stage 1 è continuata sotto l’insegna di Elliott. Il vincitore della prova del 2020, campione in carica in lizza per un posto in finale, ha preso le redini della corsa mettendo in bacheca il primo ‘traguardo volante’, oltremodo importante in ottica Playoffs. La seconda frazione è stata semplicemente dominata da Elliott. Il georgiano ha firmato anche la Stage 2, un risultato che gli ha permesso di strappare matematicamente un pass per il Championship 4 di Phoenix.

Il #9 di Chevrolet ha continuato a dettare il passo davanti al teammate Alex Bowman (Hendrick Motorsport #48), out dalla lotta per il titolo. L’inizio della ‘Final Stage’ ha visto in difficoltà Kyle Busch (Gibbs #18), sanzionato per speeding in pit lane.

Il 340° giro è stato caratterizzato da un nuovo turno di soste in caution per tutti ad eccezione di Joey Logano. Il campione 2018 di Penske #22 ha preferito non pittare e di conseguenza si è ritrovato leader davanti ad Elliott che è stato il migliore in pit road. Alla nona green flag Hendrick Motorsport ha ripreso a dominare la scena con Elliott davanti a Bowman e Larson, mentre Busch cercava di ritornare nella Top5.

Dopo una nuova caution ed un problema ai box per Hamlin, le Chevy sono tornate in cattedra senza molti problemi. Truex è stato l’unico a 120 passaggi dalla fine a rompere lo strapotere di Hendrick Motorsport. L’ex campione è stato successivamente attaccato da Hamlin, in lotta con il teammate per l’accesso in finale. Il tre volte vincitore della Daytona 500 si è portato per la prima volta in vetta, mentre nella Top10 si accendeva la battaglia per i Playoffs tra Ky. Busch, Logano e Keselowski.

Austin Dillon (RCR #3) ha innescato l’ennesima Safety Car di giornata rimescolando nuovamente le carte in tavola. Al restart Hamlin ha gestito il comando su Bowman ed Elliott. Le due Camaro hanno attaccato la Camry #11, leggermente inferiore nella ripartenza e costretta a cedere il passo alle Chevy di Hendrick. In contemporanea si apriva la sfida per la finale con Keselowski #2 e Ky. Busch #18 disperatamente a caccia di punti. Truex ha danneggiato la propria auto nella parte anteriore, mentre il #2 di Penske spingeva in testacoda Elliott in curva 3-4.

Una caution ha interrotto una competizione sempre più spettacolare con Truex in pista con una vettura molto danneggiata nella parte anteriore dopo un contatto con la Mustang di Keselowski. Alla ripartenza (40 giri dalla fine) si è riaccesa la guerra per i Playoffs, subito ‘congelata’ in seguito ad un incidente in curva 3-4 che ha escluso Ricky Stenhouse Jr #47 e Bubba Wallace #23.

Ad avere la peggio nel successivo restart è stato Truex. Il #19 di Gibbs, dopo aver subito il sorpasso di Keselowski e Ky. Busch, è finito contro le barriere in seguito ad una toccata con Aric Armirola (Haas #10) e Kurt Busch (Ganassi #1). La 12° ripartenza Bowman ed Hamlin si sono più volte toccati, mentre Kyle Busch saliva in terza piazza davanti a Keselowski.

Tre lotte si sono aperte nei passaggi seguenti con Bowman all’attacco di Hamlin, mentre ‘Kese’ impensieriva Busch per il terzo posto, indispensabile per un passaggio in finale. Tutto è cambiato a 7 giri dalla conclusione quando, in curva 3-4, la Camaro #48 ha spinto contro le barriere Hamlin che da leader e virtualmente qualificato per la finale è sprofondato in classifica a +11 dalla ‘zona d’eliminazione’.

Gli ultimi due passaggi sono stati semplicemente incredibili con Bowman che ha gestito l’ipotetico attacco di Busch, obbligato a vincere per volare a Phoenix. Il nativo di Las Vegas ha perso la finale per 3 punti chiudendo secondo davanti a Keselowski, anch’esso out per soli 8 punti. Martin Truex Jr, quarto sotto la bandiera a scacchi, passa invece il turno insieme a Denny Hamlin, 24° e visibilmente contrariato contro il vincitore per l’episodio a 7 tornate dalla fine.

L’appuntamento è quindi per settimana prossima con quattro magici piloti che si giocheranno in quel di Phoenix il titolo della NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE (PLAYOFFS)

1 #48 Alex Bowman +12 LEADER 2 #18 Kyle Busch (P) +5 +00.472 3 #2 Brad Keselowski (P) +3 +00.611 4 #19 Martin Truex Jr. (P) +0 +00.805 5 #24 William Byron +6 +01.020 6 #10 Aric Almirola +17 +01.195 7 #1 Kurt Busch +3 +01.325 8 #43 Erik Jones +20 +01.476 9 #17 Chris Buescher +6 +01.687 10 #22 Joey Logano (P) −5 +01.857 11 #12 Ryan Blaney (P) −3 +01.976 12 #4 Kevin Harvick −3 +02.064 13 #3 Austin Dillon +1 +02.128 14 #5 Kyle Larson (P) −13 +02.304 15 #21 Matt DiBenedetto +6 +02.333 16 #9 Chase Elliott (P) −14 +02.591 17 #20 Christopher Bell −5 +02.686 18 #8 Tyler Reddick +0 +02.775 19 #47 Ricky Stenhouse Jr. +6 +02.803 20 #38 Anthony Alfredo # +12 +03.663 21 #7 Corey LaJoie +8 +03.693 22 #14 Chase Briscoe # +0 +03.908 23 #41 Cole Custer +1 +04.009 24 #11 Denny Hamlin (P) −21 +04.202 25 #23 Bubba Wallace −8 +06.238 26 #34 Michael McDowell −7 2 LAPS 27 #42 Ross Chastain −11 3 LAPS 28 #99 Daniel Suarez −8 3 LAPS 29 #78 BJ McLeod(i) +1 5 LAPS 30 #51 Cody Ware(i) +1 6 LAPS

Foto: LaPresse