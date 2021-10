Napoli-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

La capolista Virtus Bologna scende in campo nel lunch match di questa quinta giornata di Serie A di basket. I Campioni d’Italia in carica affrontano in trasferta la neo-promossa GeVi Napoli. Le V-nere di arrivano al match odierno forti dei quattro successi maturati in altrettante giornate fin qui in campionato. La compagine di coach Scariolo ha iniziato nel migliore dei modi anche l’avventura in EuroCup, vincendo per 101-83 contro i turchi del Bursaspor (top scorer dei bianconeri Kevin Hervey con 18 punti, insieme a Marco Belinelli con 15 punti). I napoletani, invece, hanno ottenuto un solo successo nelle prime quattro giornate di campionato (82-70 sul Treviso alla terza giornata), uscendo sconfitti invece dalle altre partite fin qui disputate (l’ultima domenica scorsa contro la Germani Brescia per 98-88, con i lombardi che hanno ottenuto la prima vittoria in campionato abbandonando così l’ultima posizione in classifica). Coach Sacripanti vuole provare a fare lo sgambetto alla capolista nonché sua ex squadra (guidata alcuni mesi nella stagione 2018/2019, venendo esonerato a marzo 2019 e sostituito da Sasha Djordjevic), con una vittoria che darebbe sicuramente morale ai suoi giocatori.

Palla a due al PalaBarbuto di Napoli prevista alle ore 12:00 di questa domenica 21 ottobre. Non ci sarà diretta TV, mentre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per raccontarvi ogni azione di questo match!

SERIE A BASKET, NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Domenica 24 Ottobre

Ore 12:00 GeVi Napoli Basket–Segafredo Virtus Bologna

SERIE A BASKET, NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA

Diretta Streaming: Discovery+, Eurosport Player

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo