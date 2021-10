Ancora una volta un “passo del gambero” nel Mondiale di MotoGP 2021. Per l’ennesima volta abbiamo assistito ad un pilota che, fino ad un certo punto, sembra dominante, salvo poi crollare dopo pochi minuti. Il tempo di un cambio gomme. Lo si è visto in gara spesso in questa annata (è accaduto anche a Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, per esempio), e si è manifestato nuovamente ieri in occasioni delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento della stagione.

Il protagonista? Jack Miller. L’australiano del team Yamaha Factory aveva fatto letteralmente il vuoto nella FP3, rifilando distacchi abissali a tutti, salvo poi chiudere le qualifiche addirittura un secondo più lento di Francesco Bagnaia, e non è riuscito a fare meglio del decimo tempo. Miller aveva già avuto problemi legati alle gomme in qualifica in questa stagione e, proprio per questo motivo, non ha nascosto la sua rabbia.

“In FP4, con una gomma dura, ho girato a due decimi dal tempo che ho fatto in qualifica – esordisce a motorsport.com – dopo che nella FP3 avevo fatto 2’02″9. Quindi, non so. Non è stato perché io non ci abbia provato, posso dirvi questo. Sappiamo però che è un problema che si ripete. Non è la prima volta che succede, è già capitato un paio di volte e posso dire che è una cosa che mi sta stufando”.

L’australiano prosegue nella sua analisi pensando alla giornata di oggi ad Austin: “Comunque andiamo avanti e speriamo che non ricapiti in gara. Sto facendo del mio meglio per tutto ciò che è sotto al mio controllo, mantenendo la calma e cercando di fare il mio lavoro per il Gran Premio”.

