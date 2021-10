MotoGP, GP Emilia Romagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 22-24 ottobre

Prosegue il conto alla rovescia verso il weekend del Gran Premio di Emilia Romagna 2021, valido come sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del secondo round in programma al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, dopo il GP di San Marino dello scorso 19 settembre.

Fabio Quartararo può laurearsi aritmeticamente campione del mondo nella classe regina con due gare di anticipo, ma dovrà precedere al traguardo Francesco Bagnaia o comunque perdere al massimo 2 punti rispetto al piemontese della Ducati. Ultima apparizione sul suolo italiano nel Motomondiale per Valentino Rossi, che si ritirerà a fine anno dopo 22 stagioni in top class.

Tutte le sessioni del weekend di gara romagnolo verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi in differita.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Emilia Romagna 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 22 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Guida TV8

Sabato 23 ottobre

ore 20.15, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 24 ottobre

ore 17.05, Moto3, Gara, differita

ore 18.25, Moto2, Gara, differita

ore 20.00, MotoGP, Gara, differita

