MotoGP, GP Emilia Romagna 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 22 ottobre

A partire da domani, i missili a due ruote del Motomondiale riaccenderanno i motori a Misano, a poco più di un mese di distanza dal GP andato in scena a settembre. Infatti la cancellazione del GP di Malesia ha obbligato la Dorna a trovare soluzioni alternative per il finale di stagione. Dunque si è optato per tornare nell’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, dove domenica 24 ottobre si disputerà il Gran Premio di Emilia Romagna, terz’ultimo appuntamento della stagione 2021.

In MotoGP il titolo è ormai indirizzato verso Fabio Quartararo, che anzi potrebbe chiudere matematicamente i conti proprio in questo weekend. Il francese vanta 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, che ha però vinto il GP di San Marino andato in scena a settembre. Un nuovo successo in Romagna, consentirebbe a Pecco di tenere viva la lotta per il Mondiale per altre due settimane.

Il sogno del ventiquattrenne piemontese è che accada qualcosa in grado di riaprire completamente i giochi, come avvenuto nelle categorie inferiori. In Moto2 la caduta di Remy Gardner ha messo fortemente in discussione la leadership dell’australiano, che ha visto il proprio margine sul compagno di squadra Raul Fernandez ridotto a soli 9 punti. In Moto3 invece l’Italia sogna grazie a Dennis Foggia. Vero che il ventenne romano paga ancora 30 lunghezze al battistrada Pedro Acosta, ma l’inerzia è tutta dalla parte dell’azzurro, reduce da cinque podi consecutivi e in forte rimonta. Dunque, tanti temi interessanti, magari per seguire anche le prove libere del venerdì. Come?

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta ogni turno di prove libere di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Su TV8 non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA VENERDI’ GP EMILIA ROMAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

Repliche FP1 MotoGP su Sky Sport MotoGP Venerdì ore 12.00

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP Venerdì ore 17.00, ore 19.30, ore 23.00; Sabato ore 4.30, ore 7.10

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: Venerdì ore 21.15; Sabato ore 2.15, ore 6.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: Sabato ore 0.45, ore 3.15

