MotoGP, Fabio Quartararo non vestirà il numero 1 nel 2022

Fabio Quartararo si è appena laureato campione del mondo della MotoGp grazie al quarto posto del Gp dell’Emilia Romagna e della conseguente caduta di Pecco Bagnaia. L’alfiere della Yamaha ha scritto una nuova pagina di storia delle due ruote, diventando il prima pilota francese a potersi fregiare del titolo della classe regina, ma ha già fatto sapere che il prossimo anno non vestirà il numero 1 sulla propria carena.

Il transalpino è stato interpellato in merito dal Daily Sport di Infosport+, in cui ha dichiarato la propria decisione: “Non ne vale la pena, voglio mantenere le cose semplici. Ad oggi non sono nemmeno vicino al numero uno. Il mio esempio è Valentino Rossi, campione nove volte ma che non ha mai preso l’1. Penso sia bello anche per il pubblico, visto che sono anni che quel numero non viene utilizzato, ma il 20 sarà il numero con cui ho iniziato e finirò la mia carriera“.

Nella stessa intervista Quartararo ha parlato della celebrazione del suo titolo, quando ha ricevuto un casco d’oro e gli è stato apposto un numero 1 sulla moto: “Non ne sapevo niente. O meglio, sapevo che stavano preparando qualcosa, ma visto che sono abbastanza superstizioso ho preferito non occuparmi di nulla“.

Nel nuovo millennio il numero 1 è stato portato in pista soltanto sei volte. L’ultimo è stato Casey Stoner nel 2012, emulando ciò che fece nella stagione 2008. Come lui hanno fatto lo stesso Jorge Lorenzo nel 2011, Nicky Hayden nel 2007, Kenny Roberts Jr. nel 2001 ed Alex Criville nel 2000, ultimo anno delle 500. Il mantenimento del proprio numero di gara nonostante si viva un’annata da campione del mondo è una ‘moda’ lanciata proprio da Valentino Rossi, che ha fatto scuola anche in questo senso.

