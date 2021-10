Enea Bastianini torna sul luogo del primo podio in carriera nella top class. Il padrone di casa di Misano, infatti, è pronto per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, con la chiara intenzione di ripetere quanto di buono fatto vedere nel mese di settembre, quando centrò un terzo posto di altissimo livello, al termine di una gara condotta da protagonista.

Per il portacolori del team Ducati Avintia Esponsorama, si alza il sipario su un weekend ricco di emozioni, e non solo perchè vive a pochi chilometri dal circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il riminese, infatti, vorrà dimostrare che la sua crescita sta proseguendo nella giusta direzione e, secondariamente, che il podio di un mese fa è stato tutto tranne che causale.

“Sono reduce da un weekend che mi ha dato ulteriore sicurezza nei miei mezzi – le parole di Bastianini nel corso della conferenza stampa odierna – Ad Austin, infatti, ho centrato un sesto posto importante, dopo essere partito molto indietro nella griglia. Il risultato ideale dopo il brillante podio che avevo ottenuto qui. La gara texana, per questo motivo, è stata un passo ulteriore nella giusta direzione. Sono molto fiducioso per Misano 2, anche se le condizioni saranno molto diverse rispetto alla gara di settembre”.

Il campione del mondo in carica della Moto2, tuttavia, analizza gli aspetti da migliorare nel suo percorso di crescita nella classe regina: “Devo lavorare molto in questo weekend perchè le qualifiche sono sempre un vero e propr disastro per me – sorride – Qui a Misano, invece, ho centrato il mio miglior risultato da questo punto di vista, per cui cercherò di confermarmi, anche perchè su questa pista partire davanti è fondamentale”.

Credit: MotoGP.com Press