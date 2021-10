Il lungo weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 si è aperto quest’oggi per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Marc Marquez è stato uno degli osservati speciali. Reduce dalla seconda vittoria stagionale ottenuta ad Austin, il fuoriclasse della Honda proverà a migliorare il 4° posto raccolto un mese fa sempre sulla pista di Misano in occasione del GP di San Marino.

“Arrivo qui a Misano con il feeling dei test, più che con quello della vittoria ad Austin. Il COTA è un circuito molto particolare, dove mi sento molto bene. A Misano 1 ho chiuso quarto e non me lo aspettavo. Questo weekend proveremo a fare dei piccoli passi avanti, entrare nella top5 potrebbe essere un buon risultato. Sia per Misano sia per la prossima gara a Portimao“, dichiara Marc alla stampa.

“Continuo a migliorare, ma troppo lentamente – spiega l’otto volte campione del mondo, impegnato nella sua stagione di rientro dopo il grave infortunio del 2020 – Giro in modo accettabile, ma ancora non sono al meglio della performance. Voglio continuare a spingere e dare il massimo. Quello che avevo previsto per la seconda parte della stagione è quello che è successo, sono attorno alla top5 e comunque molto vicino ai piloti più forti“.

Il 28enne di Cervera ha poi commentato il calendario 2022: “Vogliamo visitare tanti Paesi, ma 21 gare non sono poche. Per il futuro credo che non dovremmo superare le 22 gare in una singola stagione“. Marquez sta cercando delle nuove motivazioni per questo finale di stagione, anche se non è coinvolto nella corsa per il Mondiale.

“Quando lotti per il titolo hai una motivazione extra, quando non lotti questo viene a mancare, ma sto cercando una motivazione e un obiettivo diverso per approcciarmi al meglio al weekend. Lavoro come se fosse il ‘mio’ campionato, per restare concentrato, trovare energia e fare progressi“, dice il vincitore dell’ultima gara ad Austin.

Credit: MotoGP.com Press