Comincia questo weekend il rush finale del Mondiale Motocross 2021, che disputerà in Italia le ultime cinque tappe della stagione tra Pietramurata (24, 27 e 31 ottobre) e Mantova (7 e 10 novembre). Si parte tra due giorni ad Arco con il Gran Premio del Trentino 2021, quattordicesimo appuntamento del campionato per quanto riguarda le classi MXGP e MX2.

Nella massima categoria si infiamma la lunga volata per il titolo iridato tra Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tim Gajser, racchiusi in soli 15 punti con ancora 250 punti in palio da qui a fine stagione. Sembrano ormai fuori dai giochi invece a meno di clamorosi colpi di scena i due portacolori del Team De Carli, con Jorge Prado 4° a -65 e Tony Cairoli 5° a -86 dalla vetta della generale.

Quest’ultimo sarà comunque un osservato speciale in Trentino ed in tutte le tappe ancora in calendario da qui a fine anno, con il pubblico italiano che potrà ammirare le gesta del fuoriclasse siciliano prima del suo addio alla MXGP (ha già annunciato il ritiro al termine di questa stagione). TC222 potrà dunque contare sulla spinta dei suoi tifosi e su un tracciato che lo ha visto trionfare già tre volte in passato nella classe regina.

Cairoli, insieme ad altri outsider come il lettone Pauls Jonass (GasGas), lo svizzero Jeremy Seewer, l’olandese Glenn Coldenhoff (entrambi Yamaha) e l’azzurro Alessandro Lupino (KTM), avrà presumibilmente un ruolo di arbitro nella sfida per il Mondiale con la possibilità di togliere punti ai primi tre della generale.

Herlings ha la tabella rossa e si presenta al tour de force decisivo in Italia con un margine di 12 punti su Febvre e di 15 su Gajser, ma la sensazione è quella che possa affondare l’allungo definitivo da un momento all’altro grazie ad uno stato di forma eccezionale abbinato ad una maturità agonistica che gli consente di non prendersi grandi rischi e di gestire nel migliore dei modi le manche.

Foto: MXGP.com