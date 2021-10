Motocross, GP Garda 2021: programma, orari MX2 e MXGP, tv, streaming. Calendario completo

Il Mondiale Motocross prosegue senza soluzioni di continuità. Tutto è pronto, infatti, per la conclusione del trittico di Pietramurata. Dopo il Gran Premio del Trentino di ieri, e quello di Pietramurata che si correrà mercoledì, domenica prossima toccherà al Gran Premio del Garda Spagna 2021, sedicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. Non solo, vivremo anche l’ultima tappa del campionato WMX, con la nostra Kiara Fontanesi che proverà il disperato assalto alla leader Courtney Duncan.

Si entra ufficialmente nel rush finale del campionato che si vivrà tutto in salsa italiana. Dopo il trittico di Pietramurata, infatti, si passerà a Mantova, per gli ultimi due impegni dell’anno, che andranno a consegnare il titolo iridato ad uno tra Jeffrey Herlings, Tim Gajser e Romain Febvre. Saranno, anche, le ultime gare della nostra leggenda, Tony Cairoli, che sta per dire “addio” al mondo del motocross, dopo ben 9 titoli iridati.

IN TV – Il GP del Garda di motocross sarà trasmesso da Eurosport e Raisport con dirette scelte in base al palinsesto. La copertura totale sarà in streaming su Eurosport Player, e RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due manche di MXGP.

PROGRAMMA GP GARDA 2021 MOTOCROSS

Sabato 30 ottobre

Ore 13.10 Gara-1 WMX (diretta streaming su mxgp-tv.com)

Ore 15.10 Gara-2 WMX (diretta streaming su mxgp-tv.com)

Domenica 31 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: LPS Davide Messora