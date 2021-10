Moto3, Deniz Oncu punito per la condotta ad Austin: il turco salterà le due gare di Misano e Portimao

Non si poteva fare altrimenti. La Race Direction dopo ore di consultazioni ha preso la sua decisione: il turco Deniz Oncu sospeso per le due prossime gare del Mondiale 2021 di Moto3, ovvero le tappe di Misano e di Portimao.

La condotta del pilota turco della KTM è stata giudicata tale per la pericolosità della sua manovra a due giri dal termine del GP delle Americhe, ad Austin, che ha causato un bruttissimo incidente fortunatamente senza conseguenze. Oncu, infatti, in pieno rettilineo ha chiaramente tagliato la strada allo spagnolo Jeremy Alcoba che colpito sulla ruota anteriore è finito a terra. Una dinamica impressionante che ha coinvolto poco dopo Andrea Migno e il leader del campionato Pedro Acosta.

Tante le polemiche al termine della corsa della minima cilindrata, con Migno in particolare che ha espresso una valutazione chiara su quanto stia accadendo nella categoria: “Bisogna fare qualcosa, continuano a morire ragazzi. Non mi sono fatto niente, ma ho preso davvero paura. Bisogna muoversi adesso, non fra un po’. E’ necessario fare qualcosa. Solo per fortuna oggi non si è fatto male nessuno, mi ha salvato la tuta. Questo non è il modo di correre, c’è da cambiare qualcosa nella categoria e nel comportamento dei piloti in pista. Se non è oggi sarà la prossima. Saremo tutti d’accordo su questo“, i concetti del pilota della Honda Rivacold Snipers ai microfoni di Sky Sport.

Gli Stewards dunque hanno deciso di punire in maniera più incisiva Oncu e ora vedremo se nelle prossime gare i centauri avranno un comportamento più conservativo in pista.

Foto: MotoGP.com Press