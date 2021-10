Montepremi Marvin Vettori, quanti soldi ha guadagnato con la vittoria su Costa? La cifra tra bonus e risarcimento

Marvin Vettori ha demolito Paulo Costa nel main event della UCF Fight Night andata in scena sabato sera all’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il fighter italiano ha ormai ribadito di essere un punto di riferimento della MMA (arti marziali miste) a livello internazionale, ha riscattato la sconfitta subita contro Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi e ha asfaltato il borioso brasiliano, presentatosi sovrappeso all’appuntamento costringendo il nostro portacolori a un match “catchweight”.

Il trentino si è imposto ai punti con verdetto unanime (triplo 48-46) e ora può guardare con fiducia al prossimo futuro, sperando anche in una nuova chance iridata. Ormai i vertici della UFC lo adorano perché ha salvato il main event: poteva rifiutarsi di competere visto che il rivale era fuori dal limite di peso imposto dai medi (84 kg) e invece è salito regolarmente sull’ottagono regalando un pregevole spettacolo.

Gli appassionati aspettavano anche di conoscere l’importo esatto della borsa che si era assicurata il 28enne, ma purtroppo la Nevada State Athletic Commission non diffonderà in maniera ufficiale il montepremi della riunione. Le testate specializzate statunitensi hanno comunque potuto effettuare una stima riguardo ai precedenti e si è così arrivati a delineare quanti soldi potrebbe avere guadagnato Marvin Vettori sconfiggendo Paulo Costa.

La somma ammonterebbe a 251.000 dollari statunitensi (circa 216.000 euro): ci sono sicuramente 50.000 dollari (circa 43.000 euro) per la Performance of the Night (cifra garantita e nota in maniera ufficiale), dovrebbero poi esserci 80.000 dollari (circa 69.000 euro) per avere disputato il match, altri 80.000 dollari (circa 69.000 euro) come bonus vittoria, 11.000 dollari (circa 9.500 euro) di incentive pay e poi 30.000 dollari (circa 26.000 euro) “regalati” da Paulo Costa, ovvero il 20% della sua borsa che da regolamento dovrà versare a Marvin per avere mancato il peso. Ha dichiarato che con quei soldi si comprerà un orologio: sarà sicuramente un eccellente acquisto.