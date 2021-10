MMA, Marvin Vettori vola nel ranking UFC: numero 2 dei pesi medi, avrà una nuova chance mondiale?

Marvin Vettori vola al secondo posto del ranking UFC dei pesi medi. Il fighter italiano ha sconfitto Paulo Costa ai punti con verdetto unanime (triplo 48-46) e ha così compiuto un miglioramento di tre piazze nella graduatoria di categoria, sostanzialmente invertendosi di posizione con il brasiliano.

Il ribattezzato The Italian Dream si è conquistato meritatamente la piazza d’onore, mentre il rinominato Borracinha è scivolato in quinta fila. Il trentino è tornato a risplendere sull’ottagono dopo aver perso contro Israel Adesanya nel match valido per il Mondiale, ha dimostrato tutto il suo talento e di poter meritare i piani alti della massima promotion a livello globale per quanto concerne la MMA (arti marziali miste).

Il 28enne può ora guardare con fiducia al prossimo futuro e presto potrebbe esserci una nuova chance per il titolo iridato. Adesanya dovrebbe difendere la sua cintura contro l’australiano Robert Whittaker (numero 1 del ranking) tra gennaio e febbraio 2022 (dettagli da definire). Chi uscirà da quel confronto da Campione del Mondo potrebbe poi dovere difendere la corona contro il vincente della contesa tra Jared Cannonier e Derek Brunson (previsto a inizio 2022, sono numeri 3 e 4 del mondo) e così Marvin Vettori dovrebbe attendere.

Magari una sfida intermedia al perdente di Brunson-Cannonier per poi, in caso di successo, invocare una nuova possibilità mondiale (ora la UFC lo adora, ha salvato il main event di sabato)? Da non sottovalutare l’ipotesi Sean Strickland, numero 7 e in grande ascesa. Difficile una rivincita contro il già sconfitto Jack Hermansson o una sfida contro Darren Till, sfumata alcuni mesi fa.