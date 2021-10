Masters1000 Indian Wells 2021, Medvedev, Ruud e Hurkacz agli ottavi di finale, eliminato Rublev

Una lunga giornata a Indian Wells, in California, ed è il momento di fare il punto della situazione relativamente ai risultati del tabellone del singolare maschile. Definito in parte il quadro dei qualificati agli ottavi di finale, in attesa dei match di oggi della parte bassa del main draw.

Missione compiuta per Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Il norvegese ha sofferto molto contro il sudafricano Lloyd Harris (n.31 del ranking), ma è venuto fuori alla distanza grazie a una preparazione fisica notevole: 6-7 (4) 6-4 6-4 per il n.10 ATP e sfida agli ottavi contro l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.15), impostosi per 5-7 6-4 6-0 contro il britannico Daniel Evans (n.22 del mondo) al termine di un match molto particolare. Il sudamericano con le spalle al muro è stato capace di ribaltare completamente lo spartito dal 2-4 del 2° parziale in favore di Evans.

Hurkacz (n.12 ATP) ha sconfitto, invece, l’americano Frances Tiafoe (n.49 ATP) per 6-3 6-2. Un incontro ben gestito dal polacco che con il suo tennis completo ha saputo interpretare al meglio i momenti critici, guadagnandosi l’accesso agli ottavi dove ci sarà la sfida con il russo Haslan Karatsev (n.23 del mondo). A suon di colpi vincenti il semifinalista degli Australian Open 2021 ha battuto l’estroso canadese Denis Shapovalov (n.13 del mondo) per 7-5 6-2.

Qualificazione agli ottavi di finale centrata anche dal n.1 del seeding Daniil Medvedev (vittoria numero 50 del 2021). Il n.2 del mondo ha regolato in due set (6-2 7-6 (1)) il serbo Filip Krajinovic (n.34 del ranking). Dopo un primo set dominato, Medvedev ha un po’ staccato la spina, consentendo all’avversario di recuperare terreno e di andare avanti di un break nella seconda frazione. Il russo è riuscito a rimettere le cose al loro posto, prevalendo nettamente al tie-break. Il nativo di Mosca dunque se la vedrà nel prossimo match contro il bulgaro Grigor Dimitrov: il n.28 del mondo ha superato il sempre insidioso Reilly Opelka (n.20 ATP) per 6-3 6-4.

A sorpresa uscito di scena il terzo russo della serie, ovvero Andrey Rublev (n.5 del mondo). L’americano Tommy Paul è riuscito nell’impresa, imponendosi per 6-4 3-6 7-5 in 2 ore e 24 minuti di partita. Paul affronterà negli ottavi il britannico Cameron Norrie (n.26 ATP), uscito vittorioso dal un confronto durato circa 3 ore di gioco con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.19 del ranking) per 6-4 5-7 6-3.

Foto: LaPresse