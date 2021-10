Masters1000 Indian Wells 2021, Fabio Fognini fa sognare, ma è Stefanos Tsitsipas ad accedere agli ottavi di finale

Il pensiero lo si era fatto. Fabio Fognini (n.30 del mondo) ha fatto sognare nel match del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2021 (Stati Uniti) contro il n.3 del ranking Stefanos Tsitsipas. L’azzurro, avanti di un set e di un break nel secondo, sembrava avere in mano il match, ma poi la reazione del greco è arrivata e il ligure si è dovuto arrendere sul punteggio di 6-2 3-6 4-6 in 2 ore e 4 minuti di gioco. Pertanto sarà l’ellenico a continuare la propria avventura in California e ad accedere agli ottavi di finale dove affronterà l’australiano Alex de Minaur, uscito vittorioso dal match contro il cileno Cristian Garin per 6-4 6-2.

Nel primo set Fognini gioca a un livello notevolissimo. L’azzurro disegna il campo con traiettorie tali che per Tsitsipas è praticamente impossibile scambiare. Arrivano il break in apertura, tre palle break non sfruttate nel terzo gioco e il secondo break nel quinto. Uno spettacolo il tennista di Arma di Taggia che deve annullare solo una palla break nel sesto game, prima di archiviare la pratica sul 6-2, non capitalizzando due set-point nel settimo gioco.

Nel secondo set l’azzurro segue lo stesso spartito all’inizio, andando avanti 2-1 (con break). Da quel momento però la partita gira perché il n.3 ATP trova finalmente modo per rompere il ‘giocattolo’. Fognini subisce un pesante parziale di quattro giochi a zero, sotto 5-2. La frazione sorride all’ellenico sullo score di 6-3 e l’inerzia è dalla sua.

Nel terzo set, però, il n.30 ATP parte forte, avendo sulla racchetta due palle break nel secondo game, senza però essere concreto. Un aspetto che costerà caro per quello che accade nel quinto gioco, quando Fabio purtroppo cede il suo turno al servizio. Tsitsipas è perfetto alla battuta e il sipario cala sul 6-4.

Partita che si chiude con Fognini che realizza 1 ace, vincendo il 59% dei punti con la prima di servizio e il 69% con la seconda. Per il greco 10 ace e il 41% dei quindici ottenuti in risposta alla prima di Fognini, rispetto al 34% in questo fondamentale dell’italiano.

Foto: LaPresse