Sconfitta dolorosissima per Lorenzo Musetti nell’ultimo turno di qualificazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro (numero 67 del mondo) esce sconfitto dal match contro il francese Hugo Gaston (n. 107 ATP) con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 e dice addio al tabellone principale. Dopo un buon primo set, l’italiano ha pagato un calo a fine secondo parziale e ha poi subito lo strappo decisivo nel settimo game dell’ultimo set.

L’inizio di partita è già ricco di colpi di scena. Musetti prima salva una palla break, poi ruba il servizio all’avversario e vola sul 3-1. Gaston reagisce subito con il controbreak e la vittoria del sesto game, ma successivamente torna in cattedra l’italiano. Sul 3-3 Musetti alza infatti il suo livello di gioco e piazza un filotto di 3 giochi consecutivi che gli consente di portare a casa il primo set.

Anche l’apertura di secondo parziale è molto movimentata e dopo un break per parte il risultato dice 2-2. Due turni di battuta tenuti senza grosse difficoltà portano la partita sul 3-3, poi, come nel primo set, è il settimo game a segnare l’inizio della fine: Gaston cambia ritmo e stavolta è lui a volare sul 6-3 di fine secondo set.

La contesa si sposta dunque all’ultimo parziale. I due tennisti vogliono a tutti i costi la qualificazione al tabellone principale e inizialmente il campo non riesce a trovare un vero padrone. Dopo più di 30 minuti il risultato è ancora sul 2-2 con ben quattro break, poi sia Musetti sia Gaston riescono a tenere finalmente il servizio. Arrivati sul 3-3, ecco il solito settimo game fatidico: l’azzurro perde il servizio e poi subisce il 5-3. Il game successivo vinto dall’azzurro non basta e Gaston si aggiudica il match per 3-6 6-3 6-4.

A fine partita sono abbastanza simili tra i due le percentuali di punti vinti con la prima (61% per il francese e 65% per Musetti) e con la seconda (51% per il numero 107 del ranking e 40% per il portacolori azzurro). I punti totali vinti dai due sono 89 per Gaston e 81 per l’italiano.

