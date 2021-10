Masters 1000 Indian Wells oggi: orari 7 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, giovedì 7 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells, vedrà disputarsi il primo turno dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra il qualificato italiano Salvatore Caruso e la wild card statunitense Zachary Svajda.

Tra i 16 incontri previsti in singolare è in programma anche quello tra il qualificato italiano Salvatore Caruso e la wild card statunitense Zachary Svajda, che sarà il quarto a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium 4 e scatterà comunque non prima delle ore 03.00 italiane di venerdì 8 ottobre.

Sarà possibile seguire tutti i match e l’incontro Caruso-Svajda in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in differita in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in differita gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Caruso e Svajda.

PROGRAMMA

Stadium 1

Dalle 20.00

Daniel Altmaier VS Sam Querrey

Tommy Paul VS Feliciano Lopez

Non prima delle 03.00

Benoit Paire VS Frances Tiafoe

Stadium 2

Terzo match dalle 20.00

Kei Nishikori VS Joao Sousa

Secondo match dalle 03.00

Alejandro Davidovich Fokina VS Steve Johnson

Stadium 3

Dalle 20.00

Alexei Popyrin VS Miomir Kecmanovic

Mackenzie McDonald VS James Duckworth

Marcos Giron VS Botic van de Zandschulp

Stadium 4

Non prima delle 03.00

(Q) Salvatore Caruso VS (WC) Zachary Svajda

Vasek Pospisil VS (WC) J.J. Wolf

Stadium 5

Dalle 20.00

Philipp Kohlschreiber VS Taro Daniel

Thiago Monteiro VS Tennys Sandgren

Maxime Cressy VS Laslo Djere

Non prima delle 03.00

Renzo Olivo VS Roberto Carballes Baena

Stadium 7

Dalle 20.00

Carlos Taberner VS Jaume Munar

Soonwoo Kwon VS Guido Pella

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming su Sky Go, Now

Differita tv di due match il giorno dopo alle 09.00 ed alle 14.00 su SuperTennisTV (uno in replica alle 18.00)

