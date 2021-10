Masters 1000 Indian Wells 2021: Salvatore Caruso pesca Svajda, Roberto Marcora in rotta di collisione con Tsitsipas

Sono stati effettuati i sorteggi per quanto riguarda i giocatori in grado di passare le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells. Due gli italiani coinvolti, Salvatore Caruso e Roberto Marcora, l’uno vittorioso sull’ecuadoriano Roberto Quiroz, l’altro in grado di battere Matteo Viola nel derby che già dava la certezza di avere sette azzurri in tabellone principale (ora sono otto).

Il siciliano, che è anche l’unico a giocare nella parte alta del tabellone tra i tricolori visto che tutti gli altri sono in quella bassa, pesca l’americano Zachary Svajda. Per il diciottenne numero 454 del ranking mondiale sta diventando un’abitudine affrontare gli italiani: nella sua brevissima parabola sul circuito maggiore ne ha già sfidati tre, e cioè Paolo Lorenzi agli US Open 2019, Marco Cecchinato e Jannik Sinner nell’edizione 2021. Ovviamente tra i due non ci sono precedenti. La zona di secondo turno è quella del russo Aslan Karatsev.

Il trentaduenne di Busto Arsizio, invece, andrà a cercare il secondo turno nella sfida con lo spagnolo Pedro Martinez. Con lui esiste un precedente, relativo a un Futures italiano del 2017 e vinto dall’azzurro per 7-5 6-4. All’orizzonte c’è un possibile confronto con Stefanos Tsitsipas al secondo turno: sfidare il greco significherebbe qualcosa di mai vissuto prima per Marcora, che mai ha affrontato un giocatore più in alto di Benoit Paire, quando il francese era numero 19 ATP (e lo sconfisse al 2° turno a Pune a inizio 2020). Il transalpino è peraltro uno dei soli due top 50 affrontati in carriera dal lombardo (l’altro è Adrian Mannarino a Singapore quest’anno).

Caruso giocherà nella notte italiana, mentre per Marcora, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager bisognerà attendere domani. Tra sabato e domenica, invece, i debutti di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Foto: LaPresse