Maratona Londra 2021, risultati e classifica: vittorie per Sisay Lemma tra gli uomini e Joyciline Jepkosgei tra le donne

Sono Sisay Lemma e Joyciline Jepkosgei i vincitori della London Marathon 2021 che ha visto al via circa 40.000 partecipanti dalla suggestiva location del Parco di Greenwich. Le gare sono risultate veloci ed incerte fino all’ultimo, in questa edizione numero 41 dell’evento.

Nella prova maschile, come sempre, è duello Etiopia-Kenya, con i primi che la spuntano, piazzando ben quattro atleti nei primi sei classificati. Il successo, come detto, va a Sisay Lemma con il tempo di 2h04’01” con 27 secondi di margine su keniano Vincent Kipchuma, mentre completa il podio l’etiope Mosinet Geremew a 40.

Quarta posizione per il keniano Evans Chebet a 42, quinta per e sesta per gli etiopi Birhanu Legese e Shura Kitata, rispettivamente a 2:09 e 3:50. Dalla settima alla decima posizione, quindi, quattro padroni di casa, Philip Sesemann, Joshua Griffiths, Matthew Leach e Andrew Davis.

Nella gara femminile, invece, è il Kenya a spuntarla con Joyciline Jepkosgei con il tempo di 2h17’43”. Alle sue spalle due etiopi, Egitu Azimeraw con un distacco di 15 secondi, mentre è terza la sua connazionale Ashete Bekere a 35.

Quarta posizione per la keniana Brigid Kosgei a 57 secondi, quinta per l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter a 1:11, sesta per la keniana Valary Jemeli a 2:52 davanti alla connazionale Joan Chelimo Melly a 3:40. Ottave e none le etiopi Zeineba Yimer e Tigist Girma, mentre è decima la britannica Charlotte Purdue a quasi sei minuti.

