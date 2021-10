Maratona Boston 2021: risultati e classifiche. Doppietta keniana con Benson Kipruto e Diana Kipyogei

Oggi, lunedì 11 ottobre, si è disputata la Maratona di Boston: si è recuperata l’edizione non andata in scena ad aprile per via della pandemia globale. A sole 24 ore dalla maratona di Chicago, si è appena conclusa quella che è una delle corse più importanti al mondo: si è partiti da Hopkinton per giungere dopo 42.195 km alla John Hancock Tower.

Tra gli uomini vittoria keniana con Benson Kipruto, primo in 02:09:51, con 46″ di margine sull’etiope Lemi Berhanu, secondo in 02:10:37, e 47″ di vantaggio sull’altro etiope Jemal Yimer, terzo in 02:10:38. Più staccati tutti gli altri, con l’etiope Tsedat Ayana quarto a 56″, in 02:10:47.

Tra le donne poker keniano con Diana Kipyogei, prima in 02:24:45, la quale fa il vuoto e relega a 24″ la connazionale Edna Kiplagat, seconda in 02:25:09, ed a 35″ l’altra keniana Mary Ngugi, terza in 02:25:20. Anche in questo caso distacco sotto il minuto per la quarta classificata, con la keniana Monicah Ngige a 47″, in 02:25:32.

ORDINE D’ARRIVO MARATONA DI BOSTON

UOMINI

1 Kipruto, Benson (KEN) 02:09:51

2 Berhanu, Lemi (ETH) 02:10:37

3 Yimer, Jemal (ETH) 02:10:38

4 Ayana, Tsedat (ETH) 02:10:47

5 Barsoton, Leonard (KEN) 02:11:11

6 Teshager, Bayelign (ETH) 02:11:16

7 Bennie, Colin (USA) 02:11:26

8 Debela, Dejene (ETH) 02:11:38

9 Chebet, Wilson (KEN) 02:11:40

10 Albertson, Cj (USA) 02:11:44

DONNE

1 Kipyogei, Diana (KEN) 02:24:45

2 Kiplagat, Edna (KEN) 02:25:09

3 Ngugi, Mary (KEN) 02:25:20

4 Ngige, Monicah (KEN) 02:25:32

5 Gudeta, Netsanet (ETH) 02:26:09

6 Rojas, Nell (USA) 02:27:12

7 Edesa, Workenesh (ETH) 02:27:38

8 Baysa, Atsede (ETH) 02:28:04

9 Eshetu, Biruktayit (ETH) 02:29:05

10 Abayechew, Tigist (KEN) 02:29:06

Foto: LaPresse