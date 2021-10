Lotta, Mondiali 2021: assegnati altri quattro titoli nella lotta femminile

Si sono assegnati oggi ad Oslo, in Norvegia, altri quattro titoli della lotta femminile (tre in categorie di peso olimpiche ed una categoria di peso non olimpica) nel corso dei Mondiali, in programma fino a domenica: l’Italia non aveva azzurre in gara.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -50 kg l’oro va alla nipponica Remina Yoshimoto, che supera ai punti per 5-3 la statunitense Sarah Ann Hildebrandt, mentre le medaglie di bronzo vanno alla rappresentante della RWF (Federazione Lotta Russa) Nadezhda Sokolova ed all’atleta della Mongolia Otgonjargal Dolgorjav.

Nei -53 kg si impone la nipponica Akari Fujinami, che batte per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 10-0 dopo 2’14” la moldava Iulia Leorda, invece le medaglie di bronzo vanno alla canadese Samantha Leigh Stewart ed alla polacca Katarzyna Krawczyk.

Nei -76 kg successo della statunitense Adeline Maria Gray, la quale trova lo schienamento dopo 5’58” contro l’estone Epp Maee (era in vantaggio 6-4), mentre centrano il bronzo la kirghisa Aiperi Medet Kyzy e l’egiziana Samar Amer Ibrahim Hamza.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -65 kg l’oro va alla moldava Irina Ringaci, che supera ai punti per 8-6 la nipponica Miwa Morikawa, infine le medaglie di bronzo vengono conquistate dalla statunitense Forrest Ann Molinari e dalla svedese Malin Johanna Mattsson.

Foto: Claudio Bosco LPS