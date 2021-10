LIVE Sci alpino, Gigante Soelden in DIRETTA: azzurre fuori dalle 10, comanda Gut-Behrami. Alle 13.15 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.13 Fuori Roberta Melesi e Roberta Midali.

11.08 Pichler 36ma a 3″45. Dunque è eliminata.

10.57 I pettorali delle prossime italiane: 46 Pichler, 49 Midali, 52 Melesi, 68 Ghisalberti. Per loro qualificarsi sarebbe un grande risultato.

10.55 Sono scese le prime 30. Gut-Behrami comanda con 0.02 su Shiffrin, 0.54 su Brunner, 0.63 su Liensberger e 0.74 su Grenier. Completano la top10 Vlhova, Robinson, Hrovat, Slokar e Haaser. Le prime 8 sono racchiuse in 98 centesimi. Avvio difficilissimo per l’Italia: 14ma Brignone a 1″52, 19ma Goggia a 1″97, fuori Bassino ed Elena Curtoni.

10.53 La svizzera Wild è 25ma a 3″14.

10.52 La giovane slovena Slokar agguanta la top10! E’ nona a 1″16.

10.49 L’americana Moltzan è 20 ma a 2″46.

10.46 Nelle retrovie la francese Frasse Sombet e la slovena Robnik.

10.43 Benissimo la canadese Grenier, altro talento in crescita esponenziale. E’ quinta a 0.74 dalla vetta. Brignone è 13ma, Goggia 18ma, fuori Bassino ed Elena Curtoni.

10.39 Buona prova dell’austriaca Haaser, ottava a 1″30.

10.38 La slovena Bucik è ultima a 2″61. Chiaramente ora il livello si sta abbassando.

10.36 L’austriaca Truppe è la prima a finire alle spalle di Sofia Goggia: è 17ma a 2″50.

10.35 Holtmann (Norvegia) è 15ma a 1″94, 3 centesimi meglio di Goggia.

10.33 La norvegese Mowinckel è decima a 1″42. Federica Brignone scivola fuori dalla top10: è 11ma a 1″52. Sofia Goggia resta ultima, 15ma: la qualificazione inizia ad essere non scontata.

10.32 ECCEZIONALE L’AUSTRIACA BRUNNER! E’ terza a 0.54, questa ragazza talentuosa si sta ritrovando.

10.30 Fuori Elena Curtoni. La italiane sono palesemente in ritardo di condizione. Ripetiamo, nella stagione olimpica forse è anche meglio così: l’importante è entrare in forma dal mese di gennaio.

10.28 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando la svizzera Lara Gut-Behrami, 0.02 davanti all’americana Shiffrin e 0.63 all’austriaca Liensberger. Seguono Vlhova, Robinson e Hrovat. Male l’Italia: nona Federica Brignone a 1″52, 13ma (e ultima per ora) Sofia Goggia a 1″97, fuori Marta Bassino.

10.27 Alice Robinson parte forte, al primo intermedio è dietro di soli 7 centesimi, poi paga dazio sul muro. E’ comunque quinta a 9 decimi dalla vetta, non male.

10.25 La quotata austriaca Katharina Liensberger si esalta sul piano conclusivo e chiude terza a 0.63. Questa sciatrice è davvero formidabile. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson.

10.23 Fuori la polacca Gasienica-Daniel. E’ la seconda atleta a non terminare la prova dopo Marta Bassino.

10.22 Sesta a 1″32 la svedese Hector, anch’ella davanti a Federica Brignone.

10.20 L’americana O’Brien è quinta a 1″31″ Scivola sempre più indietro Federica Brignone, ma con un distacco di 1″52 era da mettere in conto.

10.18 L’austriaca Siebenhofer è ottava a 1″91, appena davanti a Sofia Goggia.

10.16 Non bene per Sofia Goggia, è ottava a 1″97, ultima delle atlete arrivate al traguardo. Sul muro ha perso tantissimo, i miglioramenti auspicati in questa specialità non si sono visti.

10.15 Convince la slovena Hrovat, atleta in crescita. E’ quarta a 0.98. Inizia la stagione di Sofia Goggia col pettorale n.9.

10.14 In pista Meta Hrovat, poi toccherà a Sofia Goggia.

10.13 Discreta prova per Petra Vlhova. La slovacca è terza a 0.81 da Gut-Behrami: non male come inizio. Brignone scivola in quarta posizione a ben 1″52.

10.12 Tocca a Petra Vlhova, detentrice della Coppa del Mondo generale.

10.11 Brignone e Bassino sono apparse distanti dalla forma ideale, ma nella stagione olimpica non è detto che sia un male.

10.10 La veterana francese non brilla. All’arrivo è quarta a 1″65.

10.09 Michelle Gisin non è ancora in forma. L’elvetica chiude quarta a 1″69 dalla connazionale Gut-Behrami.

10.07 L’elvetica Lara Gut-Behrami vola in testa con 2 centesimi su Mikaela Shiffrin! Bisognerà fare i conti con lei per la Coppa del Mondo! Ora un’altra svizzera Michelle Gisin.

10.07 Gut ancora avanti di 0.05 al secondo parziale.

10.07 La svizzera Lara Gut-Behrami è avanti di 9 centesimi al primo intermedio.

10.06 Marta Bassino entra troppo secca in una porta verso destra e salta quella successiva che immette sul piano. E’ fuori.

10.05 0.57 di ritardo al secondo.

10.05 Un solo centesimo di ritardo per Bassimo al primo parziale.

10.04 Comincia male Federica Brignone. Accusa ben 1″50 da Mikaela Shiffrin. Non ha sciato bene. Vediamo Marta Bassino.

10.03 Ben 1″05 il gap al secondo rilevamento. L’azzurra ha faticato sul muro.

10.03 0.19 di ritardo per Brignone al primo intermedio.

10.02 Mikaela Shiffrin non ha sbagliato niente. 1’02″82. A occhio ha fatto impressione, una fluidità incredibile. Ora Brignone e Bassino.

10.01 Iniziata la Coppa del Mondo! In pista Mikaela Shiffrin!

10.00 Un minuto di raccoglimento per Gianfranco Kasper, ex-presidente della Fis scomparso nel mese di luglio scorso.

9.59 Mikaela Shiffrin al cancelletto di partenza.

9.56 La prima manche è stata tracciata da Mike Day, allenatore di Mikaela Shiffrin. L’americana partirà per prima.

9.51 Il miglior risultato di Sofia Goggia a Soelden è il 5° posto del 2016. La bergamasca è stata nominata ieri portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

9.48 Federica Brignone vanta due podi a Soelden: il secondo posto del 2020 e la vittoria del 2015.

9.45 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Brignone, 3 Bassino, 9 Goggia, 16 Elena Curtoni, 46 Pichler, 49 Midali, 52 Melesi, 68 Ghisalberti.

9.37 Lo scorso anno a Soelden vinse Marta Bassino davanti a Federica Brignone e Petra Vlhova.

9.35 La startlist della gara:

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

13 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

17 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

20 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

21 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

23 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

24 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

25 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

26 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

27 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

29 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

30 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

31 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

32 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

33 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

34 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

35 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

36 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

37 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

38 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

40 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

41 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

42 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

43 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

44 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

45 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

46 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

47 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

48 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

49 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

50 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

51 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

52 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

53 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

54 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

55 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

56 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

57 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

58 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

59 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

61 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

62 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Voelkl

63 307704 ARAI Mio 1997 JPN Head

64 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN

65 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

66 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Fischer

67 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

68 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

69 496055 PAU Nuria 1994 ESP Fischer

70 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

71 308293 MIZUTANI Miho 2003 JPN

72 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

73 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol

74 245084 TOTH Zita 2002 HUN

75 125039 NI Yueming 1995 CHN

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Soelden, prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio austriaco (o quel che ne rimane…) andrà in scena il primo atto di una lunga stagione che vivrà il suo zenith a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Peraltro proprio la specialità delle porte larghe appare come la più incerta in assoluto, con diverse pretendenti in grado di puntare di volta in volta alla vittoria.

L’Italia calerà subito il suo tris d’assi composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Il Bel Paese, è bene ricordarlo, ha vinto le ultime due coppette di gigante, nel 2020 con Brignone e nel 2021 con Bassino. Quest’ultima si presenta al via da campionessa in carica, ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerritissima. Pensiamo all’americana Mikaela Shiffrin, alla slovacca Petra Vlhova, detentrice della Coppa del Mondo generale, alle svizzera Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin, alla neozelandese Alice Robinson ed all’austriaca Katharina Liensberger. Un parterre che promette sicuramente spettacolo.

Federica Brignone avrà tanta voglia di riscatto dopo un ultimo anno con risultato altalenanti e costellato da più ombre che luci. Sofia Goggia, fresca di nomina come portabandiera dell’Italia ai Giochi di Pechino 2022, ha dichiarato di aver compiuto passi in avanti notevoli in gigante, confessando di aver preso più di uno spunto dalla compagna Marta Bassino, di sicuro un esempio in quanto a stile di sciata.

La prima manche del gigante femminile di Soelden inizierà alle 10.00, la seconda alle 13.15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaisportHD e su Eurosport. Noi vi aggiorneremo in tempo reale con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento!

Foto: Lapresse