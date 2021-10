CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.29 Con una prova autoritaria l’Olimpia Milano di Ettore Messina torna alla vittoria in Eurolega e si porta al primo posto in classifica appaiando il Barcellona (sconfitto stasera sul campo del Maccabi Tel Aviv) Top-scorer del match è Shavon Shields con 18 punti.

FINISCE COSI’! MILANO TORNA ALLA VITTORIA IN EUROLEGA!

79-62 Melli realizza su assist di Hines, 1’26” da giocare, squadre in bonus.

77-62 Mitrovic pesca il taglio di Uskokovic.

77-60 TRIPLA di Hall, che scrive probabilmente la parola fine sulla partita a 2’39” dalla sirena.

74-60 2/2 Dobric.

74-58 Shields si appoggia al tabellone in penetrazione, 4’00” al termine del match, +16 Milano.

72-58 Un libero di Mitrovic.

72-57 Persa di Milano e Kalinic si appoggia al vetro in contropiede, time out di coach Messina.

72-55 Stoppata irregolare di Shields su Mitrovic, canestro convalidato.

72-53 TRIPLA di Rodriguez.

69-53 Dentro il libero supplementare.

68-53 SHAVOOOONNNN SHIELDS! Canestro in penetrazione con il fallo di Wolters, potenziale gioco da tre.

66-53 Tripla di Kalinic.

66-50 Altro assist di Rodriguez per l’appoggio al vetro di Shields. Subito mini-parziale di 4-0 Olimpia e +16 a 9’15” dalla sirena definitiva. Time out Stella Rossa.

64-50 TARCZEWSKI! Il 15 inchioda a due mani a canestro dopo l’alzata di Rodriguez.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

62-50 Tripla di Lazarevic.

62-47 TARCZEWSKI! Grande esecuzione del centro ex Arizona Wildcats.

60-47 RICCIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! L’ex Virtus Bologna cattura un rimbalzo, esce in palleggio e spara la tripla del +13 Olimpia. Time out Stella Rossa.

57-47 1/2 Tarczewski.

Alzata di Hall per Tarczewski che subisce il fallo di Lazarevic e andrà in lunetta.

56-47 2/2 Uskokovic.

Contatto falloso di Tarczewski su Uskokovic, liberi.

56-45 1/2 Daniels.

55-45 Kalinic realizza il libero del tecnico, ora i due tentativi di Troy Daniels.

Fallo di Hollins su Daniels, con la panchina di Milano che riceve un fallo tecnico per proteste, Messina aveva invocato l’antisportivo.

STOPPATA di Tarczewski su Kuzmic, 2’12” da giocare nel terzo quarto.

55-44 2/2 Hall.

Fallo di Uskokovic che manda Hall in lunetta con due liberi, Stella Rossa in bonus.

53-44 Uskokovic si prende il tiro dalla lunetta e lo manda a bersaglio.

53-42 Stavolta Tarczewski fa 2/2.

Trattenuta di Kuzmic ai danni di Tarczewski nel pitturato, la Stella Rossa esaurisce il bonus.

51-42 1/2 Kuzmic, 3’10” da giocare.

Fallo di Rodriguez che manda Kuzmic in lunetta, Olimpia in bonus.

51-41 1/2 Tarczewski, 3’28” al termine del terzo quarto, Milano ha esaurito il bonus, tre falli di squadra per la Stella Rossa.

Fallo di Lazic che manda in lunetta Tarczewski.

50-41 Tripla di Hollins dall’angolo, la Stella Rossa dopo molti minuti torna sotto al doppia cifra di svantaggio.

Rimessa in attacco Milano con 4’42” sul cronometro del terzo quarto ma prima time out di Ettore Messina.

Non entra il libero aggiuntivo.

50-38 Mitrovic realizza accentrandosi dal post basso subendo la spinta di Mitoglou, potenziale gioco da tre.

50-36 3/3 Hollins.

Fallo antisportivo di Daniels su Hollins.

50-33 TRIPLA di Troy Daniels, ed è 3/3 dall’arco per il numero 30, 600′” sul cronometro del terzo quarto.

47-33 Appoggio al vetro di Mitrovic.

47-31 Conclusione centrale morbida di Hines che vale il nuovo +16 Olimpia.

45-31 2/2 Shields.

Fallo giudicato antisportivo di Wolters ai danni di Shields.

43-31 Wolters alza l’alley oop per la schiacciata di Dobric, ottimo avvio di secondo tempo per la Stella Rossa.

43-29 Appoggio al tabellone di Kuzmic.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.18 A tra poco per il secondo tempo di Olimpia Milano-Stella Rossa su OA Sport.

21.17 L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina domina i primi due quarti (24-6 e 19-21) e va al riposo con 16 punti di vantaggio sulla Stella Rossa, top-scoer Luka Mitrovic con 10 punti, il migliore dell’AX Armani Exchange è Kostas Mitoglou che chiude i primi 20′ con 9 punti a referto.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43-27 TRIPLAAAAAAA DI SHIELDS DALL’ANGOLO! 26″ sul cronometro.

40-27 Penetrazione di Mitrovic.

40-25 Assist di Rodriguez per l’appoggio al vetro di Hines.

38-25 Mitoglou si appoggia al vetro dopo un triplice rimbalzo offensivo.

36-25 2/2 Mitrovic.

Dall’altra parte Melli commette fallo su Mitrovic, terzo fallo di squadra per Milano nel secondo quarto, la Stella Rossa è in bonus con 2’14” sul cronometro.

36-23 1/2 Melli.

Fallo di Kalinic che manda Melli in lunetta.

35-23 Penetrazione di Wolters e gran canestro in cambio mano, la Stella Rossa risale fino a -12, time out di coach Messina.

35-21 Semi-gancio mancino di Mitrovic, 3’40” per chiudere il primo tempo.

35-19 Appoggio al vetro di Mitrovic dopo una serie di rimpalli.

35-17 TRIPLA DI DATOME DALL’ANGOLO!

32-17 Piazzato di Kalinic dall’angolo, 6’10” sul cronometro, 1-3 i falli.

32-15 Altri due di Mitoglou che si appoggia al vetro, time out Stella Rossa sul nuovo +17 Olimpia.

30-15 MITOGLOU! L’ex Panathinaikos inchioda a rimbalzo dopo l’appoggio sul tabellone di Hall.

28-15 Piazzato di Dobric, sette punti consecutivi per lui, 7’21” da giocare nel secondo quarto.

28-13 Persa della Stella Rossa e Daniels va ad appoggiarne due in campo aperto.

26-13 2/2 Dobric.

Antisportivo di Ricci ai danni di Dobric.

26-11 Tripla di Dobric, 8’08” da giocare prima dell’intervallo lungo.

Non entra il libero aggiuntivo.

26-8 TARCZEWSKI! Schiacciata a due mani dal pitturato con il fallo di Zirbes.

24-8 Lazarevic apre il secondo quarto su assist di Uskokovic.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

24-6 Dobric alza la parabola.

24-4 ANCORA DANIELS DA TRE! 2/2 dall’arco per il classe 1991.

21-4 Penetrazione di Rodriguez, primi due punti del match per il “Chacho”.

19-4 Lazarevic buttandosi indietro allo scadere dei 24 secondi.

19-2 DAAAANIEEEELSSS!!! Appena entrato l’ex Lakers trova subito una tripla.

16-2 Dentro il libero aggiuntivo e nuovo massimo vantaggio Milano sul +14, 2’45” da giocare nel primo quarto, Stella Rossa in bonus, tre falli di squadra per l’Olimpia.

15-2 MITOGLOUUUUU!!!!!!! Il greco si appoggia al tabellone dopo il rimbalzo subendo anche il fallo di Davidovac, potenziale gioco da tre.

13-2 Mitrovic si appoggia al tabellone per i primi due punti della Stella Rossa.

Melli costringe al fallo Kalinic, la Stella Rossa esaurisce il bonus con 4’20” sul cronometro del primo quarto.

13-0 TRIPLAAAAAAAA DI SHIELDS! Continua il parziale dell’AX Armani Exchange.

10-0 HALL DA TRE! Ottimo avvio dell’Olimpia Milano, 5’27” da giocare nel primo quarto.

7-0 Altra persa dei serbi con Hall che si invola e serve Melli che si appoggia al tabellone, time out Stella Rossa.

5-0 TRIPLA DI SHAVON SHIELDS!

Blocco irregolare di Kalinic su Shields in attacco, palla persa dalla Stella Rossa, 7’05” sul cronometro del primo quarto, 0-3 i falli.

2-0 Piazzato di Datome che sblocca il match dopo i primi 1’45” senza punti messi a referto.

SI PARTE!

20.28 I QUINTETTI, OLIMPIA MILANO: Hall, Shields, Datome, Melli, Hines; STELLA ROSSA: Mitrovic, Hollins, Kalinic, Wolters, Kuzmic.

20.25 Cinque minuti alla palla a due del match, presentazione delle squadre in corso al “Mediolanum Forum” di Assago (Milano).

20.20 Gli arbitri del match: Damir Javor, Mehdi Difallah e Vassilis Pitsilkas.

20.15 Il programma odierno di Eurolega comprende anche il derby tedesco Alba Berlino-Bayern Monaco, Olympiakos-Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv-Barcellona, tutte appena iniziate.

20.10 La Stella Rossa di coach Dejan Radonjic è reduce da tre sconfitte in Eurolega con Cska Mosca, Alba Berlino e Monaco, mentre nel campionato nazionale per la squadra di Belgrado (che vanta un record di 4-1) sabato scorso è arrivato un successo in casa del Mornar Bar.

20.05 Dopo la prima sconfitta stagionale subita martedì in casa del Bayern Monaco la squadra di Ettore Messina proverà subito a rialzarsi

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Stella Rossa.

Olimpia Milano, il programma della settimana europea di Eurolega

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valido per la settima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2021-2022. Dopo il primo ko di martedì in Germani gli uomini di coach Ettore Messina cercano il pronto riscatto al “Forum”.

Secondo impegno europeo settimanale per l’AX Armani Exchange Milano, incappata martedì scorso nella prima sconfitta continentale dopo un filotto di cinque successi consecutivi. All’Audi Dome di Monaco di Baviera il punteggio finale è stato di 83-77 in favore del Bayern di coach Andrea Trichieri, presosi una sorta di rivincita personale dopo la serie di quarti di finale dei playoff della passata stagione vinta 3-2 dai meneghini. Top-scorer del match di due giorni fa Vladimir Lucic con 20 punti mentre il migliore dell’Olimpia è stato Niccolò Melli con 16 conditi da 8 rimbalzi e un assist.

La Stella Rossa di coach Dejan Radonjić è invece reduce da una striscia negativa di tre sconfitte in Eurolega. Nell’ordine CSKA Mosca in trasferta (78-76), Alba Berlino in casa (63-78) e per ultimo il Monaco, impostosi 70-62 nel match andato in scena martedì sera ad Antibes. In queste prime battute della regular season della maggiore competizione cestistica europea per club per importanza la compagine della capitale sera ha ottenuto due vittorie e quattro sconfitte occupando la dodicesima posizione in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valido per la settima giornata di andata della regular season di Eurolega 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.00.

