LIVE Hurkacz-Murray, ATP Vienna in DIRETTA: Jannik Sinner spettatore interessato, in palio le Finals!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Hubert Hurkacz e Andy Murray, match valido per il primo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile. Terzo incrocio tra i due tennisti, con i primi due vinti entrambi dal polacco, avvenuti nel 2021. Il classe 1997 ha vinto al secondo turno di Cincinnati per 7-6(4) 6-3 e ai quarti di finale di Metz sul cemento indoor per 7-6(4) 6-3: chi vince quest’oggi sfiderà uno tra Carlos Alcaraz e Dan Evans.

Hubert Hurkacz torna in campo dopo l’eliminazione ai quarti di finale ad Indian Wells contro il bulgaro Grigor Dimitrov che l’ha battuto 6-3 4-6 (2)6-7 mentre in doppio ha perso in coppia con Felix Auger-Aliassime ai sedicesimi di finale contro Denis Shapovalov e Rohan Bopanna per 1-6 6-2 4-10. Il #10 al mondo vuole conquistare altri punti per migliorare la propria classifica ma soprattutto nella Race dove ha 2955 punti, 110 in più a Jannik Sinner vincitore ieri ad Anversa.

Continua il percorso di Andy Murray eliminato agli ottavi di finale contro Diego Schwartzman in quel di Anversa perdendo per 4-6 (6)6-7. Il britannico ha una wild card che gli potrebbe permettere di migliorare anche la propria classifica dopo le ultime ottime sensazioni come ad Indian Wells, dove ha perso ai sedicesimi di finale contro Alexander Zverev per 6-4 7-6(4), dopo le battaglie vinte contro Adrian Mannarino e Carlos Alcaraz.

La partita è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 ma non prima delle 17.30. I precedenti due match in programma sono gli incontri di singolare tra Nikoloz Basilashvili e Pablo Carreno Busta e tra Carlos Alcaraz e Dan Evans.

