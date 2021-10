LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: vince Xandro Meurisse! 2° Trentin, beffa per Dainese

CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

16:51 Grazie per aver seguito con noi la DIRETTA LIVE di questo appassionante Giro del Veneto su OA Sport. Un augurio di buona serata a tutti e un invito a seguirci per gli ultimissimi appuntamenti di questo finale di stagione!

16:49 Si conclude con la vittoria di Xandro Meurisse della Alpecin-Fenix questo gran ritorno del Giro del Veneto. Matteo Trentin di nuovo beffato in volata dopo aver attaccato negli ultimi 5 km. Chiude il podio Alberto Dainese con la maglia della nazionale italiana. Alle loro spalle Simone Consonni (Cofidis) e Alessandro Covi (UAE)

16:45 Ecco l’ordine di arrivo di del Giro del Veneto:

1- Xandro Meurisse (Alpecin) 3h 54′ 11”

2- Matteo Trentin (UAE)

3- Alberto Dainese (Italia)

4- Simone Consonni (Cofidis)

5- Alessandro Covi (UAE)

6- Vincenzo Albanese (Eolo)

7- Jhonatan Restrepo (Androni)

8- Andrea Pasqualon (Intermarchè)

9- Simone Velasco (Gazprom)

10- Davide Orrico (Vini Zabù)

16:40 Dopo essersi guardati per un po’, il belga e l’italiano hanno dato vita a un testa a testa molto duro, vinto dal corridore della Alpecin.

16:39 I primi due sono riusciti a resistere al rientro del gruppo, costretto a una lunghissima volata, con Alberto Dainese che è riuscito a piazzarsi al terzo posto.

16:38 Ancora un secondo posto per Matteo Trentin.

16:38 Vince Xandro Meurisse!!!

16:37 Testa a testa durissimo con il gruppo!

16:37 6” di vantaggio per il terzetto!

16:36 ULTIMO CHILOMETRO!

16:35 I tre davanti continuano a collaborare, mantenendo il loro vantaggio di 8 secondi.

16:34 3 km all’arrivo!

16:33 Squadre dei velocisti che provano ad alzare il ritmo in gruppo, ma i compagni di Trentin della UAE fanno buona guardia.

16:32 7” di vantaggio per il terzetto, il gruppo fatica a recuperare.

16:31 5 km al traguardo, provano a reggere i tre all’attacco.

16:30 Ci riprova Trentin, con Meurisse e Restrepo alla sua ruota!

16:29 Dopo Trentin, ci prova ancora la UAE con Covi, ma viene ripreso subito anche lui.

16:28 Terzetto raggiunto dal gruppo e scatta subito un altro uomo della UAE, si tratta di Matteo Trentin!

16:27 Il gruppo alle loro spalle è tirato dai ragazzi della nazionale italiana per provare a portare Dainese in volata.

16:25 Si forma un terzetto in testa, una volta che Ulissi è stato raggiunto dai due più immediati inseguitori.

16:23 Pochi metri di vantaggio per l’italiano, inseguito da Tulett e Gaburro.

16:22 Rientra il gruppo degli inseguitori e subito scatta Diego Ulissi della UAE!

16:21 Al loro inseguimento un gruppo di corridori tra cui troviamo Kristian Sbaragli e Simone Consonni, tra i velocisti più forti in gara.

16:20 Gruppo di 17 corridori quindi in testa alla corsa quando mancano 15 km all’arrivo.

16:19 Gli altri quattro corridori che si sono aggiunti al gruppo di testa sono Mattia Bais, Davide Gaburro, Andrea Piccolo e Christian Scaroni.

16:17 Si riporta sul gruppo di testa un ulteriore gruppo di 7 corridori con Matteo Trentin, Diego Ulissi e Alberto Dainese.

16:16 I dieci corridori in testa sono:

Alexey Lutsenko (Astana)

Davide Formolo (UAE)

Alessandro Covi (UAE)

Xandro Meurisse (Alpecin)

Ben Tulett (Alpecin)

Lorenzo Rota (Intermarchè)

Kevin Colleoni (Italia)

Jonathan Restrepo (Androni)

Lorenzo Fortunato (EoloKometa)-

Simone Velasco (Gazprom)

16:13 Gruppetto che si riporta anche sul ciclista belga quando mancano 20 km al traguardo.

16:11 Raggiunti i primi due e parte subito Xandro Meurisse della Alpecin-Fenix.

16:10 Ora sono in otto all’inseguimento dei primi due con un distacco di pochissimi secondi.

16:09 Lorenzo Rota si riporta sul battistrada quando mancano 23 km alla conclusione.

16:08 Caduta per Marc Hirschi! Errore in discesa per lo svizzero che lascia Lutsenko da solo davanti.

16:07 Terminato il Roccolo con Lutsenko e Hirschi che hanno 7” di vantaggio sui cinque inseguitori.

16:05 All’inseguimento del duo di testa ci sono Davide Formolo (UAE), Alessandro Covi (UAE), Lorenzo Rota (Intermarchè), Ben Tullett (Alpecin) e Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa).

16:04 Ancora grande azione di inseguimento per il kazako, che si riporta in solitaria su Hirschi.

16:03 Lutsenko in prima persona si occupa di andare a riprendere Covi. Ne approfitta Marc Hirschi (UAE) che parte!

16:02 Attacco di Alessandro Covi! Il corridore della UAE prova a fare la differenza sul tratto più duro del Roccolo.

16:00 Gruppo sulla salita del Roccolo, l’Astana prova a forzare il ritmo.

15:59 Sul tratto di discesa è Matteo Trentin (UAE) a fare l’andatura davanti al gruppo.

15:58 31 km al traguardo, superato Castelnuovo, tratto di discesa prima del Roccolo.

15:55 Lo strappo del Roccolo sarà l’ultima possibilità per chi vuole fare corsa dura e provare a far staccare i velocisti.

15:53 Gruppo sullo strappo di Castelnuovo. Astana davanti con tanti componenti del Team UAE a ruota.

15:52 Ripreso subito Francesco Gavazzi dal gruppo tirato dall’Astana.

15:51 Completata la terza ascesa a Fiorine. Tratto di discesa prima dei muri di Castelnuovo e soprattutto del Roccolo, che vedrà pendenza anche al 17%.

15:49 12” di vantaggio sul gruppo per Gavazzi. Niente di grave per Fetter e Ravasi che sono risaliti in bici.

15:48 Mentre un loro compagno scatta, altri due componenti della Eolo-Kometa coinvolti in una caduta. Si tratta di Edward Ravasi e Erik Fetter.

15:46 Tentativo di allungo di Francesco Gavazzi della Eolo-Kometa sulla salita di Bivio Fiorine.

15:45 Completate le prime tre ore di gara a 42.7 km/h di media.

15:43 Forte andatura dell’Astana con Fabio Felline in testa, selezione in gruppo con tanti corridori che perdono le ruote sullo strappo di Bivio Fiorine.

15:41 Corridori per la terza volta sulla salita di Bivio Fiorine, dove usciranno dal circuito dei Colli Euganei.

15:39 Gruppo compatto a 43 km dall’arrivo. Ripresi i quattro corridori in fuga.

15:37 Ulteriore accelerazione del gruppo, che sembra intenzionato ad andare a riprendere i fuggitivi prima dei muri di Castelnuovo e del Roccolo.

15:36 Caduta in gruppo per un corridore della Beltrami-TSA. Corridore che dopo aver rischiato anche di perdere la bici nel canale che costeggia la strada, si è subito rialzato

15:34 Svantaggio del gruppo ora sceso a 34” sotto la spinta della UAE.

15:31 Distacco del gruppo che rimane stabile intorno al minuto.

15:28 Mancano 50 km al traguardo.

15:26 Corridori sul tratto di pianura che li porterà alla terza ascesa verso Rovoloni, dove usciranno dal circuito.

15:23 Completata la seconda ascesa al GPM di Fiorine, Garavaglia, Bais, Bevilacqua e Zurlo al comando con 56” di vantaggio dal gruppo.

15:21 Svantaggio del gruppo che scende sotto al minuto sotto la spinta della UAE, 58 secondi al momento.

15:18 Manuele Boaro continua a tirare il gruppo per l’Astana.

15:16 Dopo Baseggio hanno infatti perso le ruote anche Marco Grendene, Niccolò Salvietri e Luka Pajek.

15:15 Ulteriore selezione nel gruppo di testa che rimane con 4 unità:

15:14 Astana e UAE continuano a tirare molto forte. Svantaggio del gruppo sceso a 1’12”.

15:13 Matteo Baseggio (General Store) perde contatto in salita dai suoi compagni di fuga.

15:10 Strada che ricomincia a salire, corridori sullo strappo verso Rovoloni.

15:06 I corridori stanno per raggiungere nuovamente Rovoloni per ripetere la salita verso il GPM di Bivio Fiorine.

15:03 Vantaggio dei fuggitivi sceso a 1’42” quando mancano 70 km al traguardo di Padova.

14:58 Grande lavoro di Astana e Team UAE sulle dolci pendenze della salita per Fiorine e nei tratti di pianura. Il gruppo si porta così a 1’48”.

14:56 Mancano 75 km alla conclusione.

14:54 Anche il gruppo transita al GPM. Distacco sceso a 1’58”.

14:52 Primo passaggio al GPM di Fiorine. I primi a scollinare sono stati Matteo Zurlo (Zalf), Matteo Grendene (Beltrami) e Davide Bais (Eolo-Kometa)

14:49 Sul circuito i corridori dovranno affrontare i brevi strappi di Rovoloni e Bivio Fiorine.

14:46 Il gruppo di testa è entrato nel circuito con un vantaggio di 2’28” sul gruppo.

14:44 Completate le prime due ore di corsa. Media di 42.3 km/h quando mancano 85 km all’arrivo.

14:41 Gruppo ora tirato dagli uomini dell’Astana di Alexey Lutsenko. La formazione del kazako e la UAE di Trentin si stanno occupando di rientrare sulla fuga.

14:39 Il circuito da affrontare è lungo 21.3 km e verrà affrontato due volte dal gruppo, che ne uscirà al terzo passaggio su Rovoloni quando mancheranno 27 km alla fine della gara.

14:32 Aumenta l’andatura in gruppo, distacco

14:30 Tratto pianeggiante di poco più di 15 km per i corridori, prima di immettersi a Rovoloni nel circuito di Bivio Fiorine.

14:27 Nel tratto di discesa Matteo Baseggio aveva leggermente allungato sui compagni di fuga, ma è stato subito ripreso dagli altri attaccanti.

14:24 Terminata la salita di San Giovanni in Monte, corridori ora sul lungo tratto di discesa verso Nanto.

14:22 Quando mancano 100 km alla fine della corsa, il gruppo, tirato dalla UAE di Matteo Trentin si è portato a 2’52” dalla testa.

14:18 Ritardo del gruppo che non accenna a scendere, rimane superiore ai 3 minuti.

14:15 Gruppo di testa ora sul tratto più difficile della salita, l’unico punto in cui la pendenza supera il 10%.

14:12 L’ascesa verso San Giovanni in Monte misura 10.4 km, salita quindi molto lunga pur non presentando pendenze particolarmente dure (3.3% di media).

14:09 Corridori subito impegnati in un altro tratto di salita, che porterà al GPM di San Giovanni in Monte.

14:06 I corridori in fuga mantengono tre minuti di vantaggio sul gruppo.

14:03 44 km/h adesso di velocità media, nettamente calata, ma d’altronde i corridori sono alle prese con il Monte Berico.

13:57 Con un ritardo di 3 minuti, inizia la salita del gruppo.

13:56 In seconda posizione c’è Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega); terzo Niccolò Salvietti (MGK)

13:54 Cominciata la salita: in testa, segnalato dal GPM, c’è Marco Grendene (Beltrami-TSA-Tre Colli).

13:52 Alto circa 120 m sopra il livello del mare, è il primo vero ostacolo della corsa; vedremo come lo affronteranno i corridori in testa.

13:50 Mentre il gruppo è arrivato al centro vicentino, la testa si avvicina al Monte Berico.

13:47 I corridori in testa sono arrivati nel centro di Vicenza; più lontano il gruppo, 2,7 km di distanza, vicino Borgo Berga.

13:45 Mancano pochi chilometri per raggiungere Vicenza, successivamente ci sarà il primo vero ostacolo del percorso, il Monte Berico.

13:42 Trascorsi i primi 40 km della gara.

13:40 I corridori proseguono spediti verso Vicenza.

13:37 In testa il team UAE Emirates detta il ritmo, il gruppo guadagna solo pochi secondi: adesso il distacco è di 3 minuti e mezzo.

13:33 130 km al traguardo, velocità scesa di un solo km, siamo a 47.7 km/h: stanno andando davvero fortissimo.

13:30 Ricordiamo gli otto corridori in testa, che proseguono a ritmo sostenuto: Davide Bais, Simone Bevilacqua, Giacomo Garavaglia, Luka Pajek, Niccolò Salvietti, Matteo Zurlo, Matteo Basseggio e Marco Grendene.

13:26 Gara per il momento veloce e senza inceppi, nemmeno metereologici, come si evince da questo video:

13:24 Timido tentativo di riaggancio del gruppo, che guadagna 15 secondi sulla testa, ma lo svantaggio resta di oltre 3 minuti.

13:20 Gli otto corridori davanti non hanno alcuna intenzione di rallentare, velocità media altissima per essere l’inizio della gara, e il gruppo resta indietro, quasi 4 minuti di svantaggio.

13:17 143 km al traguardo, velocità media di 49 km/h: ricordiamo che il primo tratto della gara è pianeggiante; le salite ci saranno nella seconda parte.

13:15 Aumenta il divario con il gruppo, 3 minuti e 20 secondi.

13:10 I due inseguitori Matteo Basseggio e Marco Grendene hanno raggiunto la testa.

13:07 118 i corridori parte del gruppo, più avanti gli altri otto.

13:05 Ecco Simone Bevilacqua che prova subito ad allungare:

13:04 Il gruppo invece si trova indietro di più di un minuto dalla testa.

13:02 Matteo Basseggio e Marco Grendene inseguono a -12″.

13:01 Vediamo nel dettaglio la situazione della corsa: in testa abbiamo Davide Bais, Simone Bevilacqua, Giacomo Garavaglia, Luka Pajek, Niccolò Salvietti e Matteo Zurlo.

12:59 In ogni caso, il gruppo si è avvicinato, appena 10″ di ritardo dalla testa.

12:57 Anche Lorenzo Visintainer ha provato ad accorciare in solitaria, ma senza riuscirci.

12:54 Riccardo Tosin sta spingendo e guida il gruppo per ridurre il vantaggio, sceso infatti a 15″.

12:50 Subito una partenza velocissima da parte dei corridori, 26″ di vantaggio della testa sul gruppo!

12:48 PARTITI UFFICIALMENTE!

12:45 Si va da Cittadella a via Borgo Vicenza.

12:43 3 km di trasferimento in totale.

12:40 Iniziato il trasferimento, manca pochissimo al via ufficiale.

12:35 Sembra sia stato risolto il tutto, le squadre si avvicinano pronte per partire.

12:30 Prima dell’inizio della gara, la Alpecin ha voluto onorare Petr Vakoč, prossimo al ritiro, per la sua carriera:

12:25 Si dovrebbe partire alle 12:45.

12:22 Le operazioni di firma da parte delle squadre non sono ancora terminate.

12:20 Confermato il ritardo di circa 20 minuti.

12:15 La partenza continua a ritardare, potrebbero esserci motivi tecnici dietro questo ritardo.

12:10 Solo cinque volte nella storia qui in Veneto ha trionfato un corridore non italiano.

12:06 Viste le caratteristiche del percorso, con poche (seppur importanti) salite, i velocisti potrebbero approfittarne e avere la meglio, soprattutto nella parte centrale.

12:03 Non mancano i messaggi di augurio di una buona gara da parte dei team per i propri corridori, quando manca poco allo start ufficiale:

12:01 1650 metri di dislivello, snodo decisivo della gara sarà il Roccolo, tra le salite più pesanti del percorso, a pochi chilometri dal traguardo.

11:59 La prima edizione di questa gara risale al 1909; quest’oggi si terrà l’84esima edizione.

11:57 I team sono pronti, manca poco al via:

11:53 Occhi puntati sugli azzurri Elia Viviani e Alberto Dainese; tra i favoriti c’è anche il fresco vincitore della Coppa Agostoni Alexey Lutsenko.

11:49 La diretta televisiva e streaming inizierà alle 14:30, noi vi racconteremo con la nostra diretta testuale tutta la gara!

11:47 168.8 km, da Cittadella sino a Piazza Prato della Valle a Padova.

11:44 Ritorna dopo nove anni di assenza il Giro, che attraverserà le province di Padova e Vicenza.

11:42 Benvenuti amiche e amici di OA Sport alla Diretta del Giro del Veneto 2021!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla Diretta LIVE del Giro del Veneto 2021! Sarà l’ultima settimana di corsa in Italia per questa stagione, ma in questo caso parliamo di un graditissimo ritorno: il Giro torna dopo nove anni, arrivato alla 84esima edizione.

I corridori attraverseranno le province di Padova e Vicenza, in un percorso di 168,8 km: si parte alle 12 a Cittadella, si passa per il centro cittadino di Vicenza, per poi ad arrivare alla Discesa degli Olivi; i punti critici e presumibilmente decisivi saranno le due salite del Rovolon e del Roccolo, a pochi chilometri dal traguardo.

L’arrivo è previsto alle ore 16 a Padova in una delle piazze più grandi d’Europa, Prato della Valle; in totale il tracciato prevede 1650 metri di dislivello, si preannuncia dunque una gara dura, ma potranno approfittarne i corridori velocisti che sapranno resistere, soprattutto, alla salita del Roccolo.

Occhi puntati inevitabilmente sul fresco vincitore della Coppa Agostoni, il kazako Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), che subito dopo la vittoria di lunedì ha annunciato che avrebbe partecipato al Giro del Veneto per fare esperienza; per quanto riguarda invece i nostri corridori, ci sono buone chances di un risultato positivo, date le caratteristiche del percorso, per Elia Viviani (Cofidis) e Alberto Dainese (DSM).

La diretta televisiva e in streaming di RAI ed Eurosport inizierà alle 14:30. La nostra diretta testuale comincerà alle 12.00, al via della gara. Vi aspettiamo!

