LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Zhang batte Hashimoto per 17 millesimi! All-around pazzesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta. Appuntamento a domani (sabato 23 ottobre) con le Finali di Specialità: corpo libero maschile (con Nicola Bartolini), volteggio femminile (con Asia D’Amato), cavallo con maniglie, parallele asimmetriche (con Elisa Iorio), anelli (con Salvatore Maresca).

13.38 Il cinese Zhang Boheng si è laureato Campione del Mondo all-around col punteggio di 87.981, sconfiggendo il giapponese Daiki Hashimoto per appena 17 millesimi. Il Campione Olimpico si è dovuto accontentare dell’argento (87.964), non riuscendo così a firmare il bis dopo il trionfo a cinque cerchi. Medaglia di bronzo al collo dell’ucraino Illia Kovtun (84.899), che ha regolato lo statunitense Yul Moldauer (84.365), il turco Ahmet Onder (84.232), il cinese Shi Cong (84.057).

13.36 INCREDIBILEEEEEEEEE! PER 17 MILLESIMIIIII! Daiki Hashimoto esegue un esercizio da 15.133 (6.5) alla sbarra, ma non riesce a superare Zhang Boheng per appena 17 millesimi! Epilogo incredibile!

13.33 Zhang Boheng si è dovuto superare: 14.800 alla sbarra e chiusura con un totale di 87.981. Daiki Hashimoto avrà bisogno di un 15.2 per vincere l’oro, non sarà facile ma è il Campione Olimpico di specialità…

13.30 Adem Asil non va oltre 13.800 alla sbarra e chidue con un totale di 82.699, fuori dalla top-10. Ora il duello tra Hashimoto e Zhang.

13.27 Shi Cong non non trova la sbarra della vita: 14.300 e totale di 84.057, alle spalle di Kovtun e Onder.

13.24 Buon corpo libero di Ahmet Onder: 14.100 e secondo posto provvisorio (84.232) dietro a Kovtun, non salirà sul podio.

13.21 Illia Kovtun timbra 14.500 alla sbarra e prova a restare in lizza per il bronzo.

13.20 Caio Souza sprofonda definitivamente in ultima rotazione: 12.200 al cavallo, finirà al limite della top-10.

13.17 Inizia l’ultima decisiva rotazione.

13.13 Hashimoto è Campione Olimpico alla sbarra, può recuperare tre decimi su Zhang.

13.11 Zhang, Hashimoto, Kovtun e Shi si esibiranno alla sbarra. Souza al cavallo, Onder al corpo libero.

13.10 CLASSIFICA DOPO CINQUE ROTAZIONI. Il cinese Zhang Boheng è al comando con 73.182, ha 35 centesimi di vantaggio sul giapponese Daiki Hashimoto (72.831). I due sono in lotta per la medaglia d’oro, sarà decisiva la rotazione finale alla sbarra. A lottare per il bronzo, invece, saranno il brasiliano Souza Caio (70.465), l’ucraino Illia Kovtun (70.399), il turco Ahmet Onder (70.132), il cinese Shi Cong (69.757).

13.08 Zhang Boheng superlativo alle parallele: 15.366 (6.1), rifila tre decimi di distacco a Daiki Hashimoto su questo attrezzo!

13.05 Aspettiamo Zhang Boheng per chiudere la rotazione.

13.00 Shi Cong sbaglia tutto alle parallele! 13.400, ora per le medaglie si fa durissima.

12.58 Come previsto Caio Souza affonda al corpo libero: 13.300. Kovtun 14.400 alle parallele.

12.55 Missilata da Daiki Hashimoto! 15.066 (6.2) per il giapponese alle parallele, ma Boheng è un altro fenomeno sugli staggi.

12.50 Si riparte, entriamo davvero nel vivo di una gara tiratissima e particolarmente incerta.

12.42 Ora il passaggio alle parallele per Zhang, Hashimoto, Cong, Asil e Kovtun, mentre Souza andrà al corpo libero.

12.40 CLASSIFICA DOPO QUATTRO ROTAZIONI. Il cinese Zhang Boheng si trova al comando con 57.815, appena cinque centesimi di vantaggio sul giapponese Daiki Hashimoto (57.765) e sette decimi sul brasiliano Caio Souza (57.165). Un po’ più attardati il cinese Shi Cong (56.357), il turco Adem Asil (56.299), l’ucraino Illia Kovtun (55.999).

12.37 Prima difficoltà per Caio Souza: 14.000 alla sbarra.

12.34 Adem Asil prosegue nel suo tentativo di rimonta e porta a casa 14.700 al volteggio.

12.31 Ottimo invece il volteggio di Shi Cong, che porta a casa 14.658.

12.28 Illia Kovtun si deve accontentare di 14.300 al volteggio.

12.27 Battaglia stellare tra Boheng e Hashimoto al volteggio! 14.866 per il cinese, 14.800 per il giapponese: ora il cinese è davanti per 5 centesimi!

12.24 Ora i big al volteggio, Caio alla sbarra.

12.22 Gara decisamente combattuta. Hashimoto e Boheng in lotta per l’oro, Cong e Kovtun in litta per il bronzo. Caio scivolerà indietro con le prossime rotazioni, salvo grosse sorprese.

12.20 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONE. Il brasiliano Souza Caio è al comando con 43.165 davanti al giapponese Daiki Hashimoto (42.965) e al cinese Zhang Boheng (42.949). Shi Cong e Illia Kovtun sono fermi a 41.699.

12.16 Shi Cong non è impeccabile agli anelli e si ferma a 13.733.

12.14 Incredibile gara del brasiliano Caio Souza: 14.566 alle parallele e primo posto provvisorio! Dovrebbe però calare sugli attrezzi a lui meno congeniali.

12.10 Gravi errori dell’ucraino Illia Kovtun agli anelli (12.933), mentre Daiki Hashimoto va un po’ in affanno al castello e si ferma a 13.966.

12.03 Zhang Boheng si riprende prontamente agli anelli e timbra 14.600 (6.1). Bella replica anche di Adem Asil (14.466, 6.2).

11.53 Ora i sei big andranno agli anelli.

11.52 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Il giapponese Daiki Hashimoto è al comando (28.999) seguito dall’ucraino Illia Kovtun (28.766). Il brasiliano Caio Souza è terzo, ma ha già avuto dalla sua la favorevole rotazione agli anelli. I cinesi Zhang Boheng (28.349) e Shi Cong (27.966) sono chiamati all’inseguimento di Kovtun e Hashimoto. Il turco Adem Asil è attardato (27.133).

11.50 Eccellente esercizio agli anelli di Illia Kovtun: 14.400 (6.3) per l’ucraino, che si mette dietro Zhang, Shi e Asil.

11.45 Daiki Hashimoto non è impeccabile nell’esecuzione al cavallo (7.766) ma con un super D Score di 6.4 ottiene 14.166 e rafforza la sua leadership.

11.40 Anche Zhang Boheng si è dovuto difendere sul cavallo (13.466, 5.8), commettendo degli errori. Il brasialiano Souza Caio firma 14.633 al volteggio.

11.35 Shi Cong si conferma in ottima forma e si difende al cavallo (13.500), il turco Adem Asil cade e si ferma a 12.733. Subito momento importante nella lotta per il bronzo.

11.27 Ora i big si trasferiscono al cavallo con maniglie, attrezzo sempre insidioso.

11.25 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. Il cinese Zhang Boheng e il giapponese Daiki Hashimoto sono appaiati a 14.833. Il cinese Shi Cong è terzo (14.466) appena davanti al turco Adem Asil (14.400) e all’ucraino Illia Kovtun (14.366).

11.23 Incredibilità parità: 14.833 (6.0) anche per Hashimoto al quadrato! Che lotta serrata.

11.20 Ecco la staffilata di Zhang Boheng: 14.883 (6.3) per il cinese al corpo libero. Ora attendiamo Hashimoto.

11.18 Il turco Adem Asil ottiene 14.400 (6.0) e si inserisce proprio tra Shi Cong e Illia Kovtun: la lotta per il bronzo si è già accesa.

11.15 Shi Cong risponde immediatamente a Kotvun: 14.466 (5.9 il D Score, lo stesso del rivale).

11.10 La gara è iniziata con qualche minuto di anticipo. Si parte col 14.366 dell’ucraino Illia Kovtun al corpo libero.

11.05 I sei big incominceranno la gara al corpo libero.

11.02 Sono assenti i russi Nagornyy e Dalaloyan che hanno vinto le ultime due edizioni, anche il cinese Xiao che vinse nel 2017 non si è presentato. Kohei Uchimura aveva vinto le sei edizioni precedenti.

11.00 Gli atleti stanno completando il riscaldamento, tra poco l’atteso ingresso in pedana con la prestazione uno a uno di tutti i ginnastica.

10.57 Non ci saranno italiani in gara, nessun azzurro si è cimentato sul giro completo in qualifica.

10.55 Si preannuncia grande lotta per salire sul podio tra il turco Adem Asil, il cinese Shi Cong e l’ucraino Illia Kovtun.

10.52 Hashimoto dovrà stare molto attento al cinese Zhang Boheng, che nel turno eliminatorio ha chiuso ad appena due decimi di distacco

10.50 Mai nessuno ha vinto oro olimpico e mondiale nell’all-around nello stesso anno. Nei due precedenti con Olimpiadi e Mondiali nello stesso anno non era previsto il concorso generale in ambito iridato.

10.48 Il grande favorito della vigilia è il Campione Olimpico: il giapponese Daiki Hashimoto, desideroso di firmare una doppietta antologica e di entrare definitivamente nella storia di questo sport.

10.46 Si gareggia a Kitakyushu (Giappone), l’evento inizierà alle ore 11.15. Si incorona l’atleta più completo sui sei attrezzi.

10.45 Buongiorno e benvenuti alla finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la gara che premia l’atleta più completo sui sei attrezzi e si incorona l’Imperatore della Polvere di Magnesio, proprio come si era fatto ormai tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il grande favorito della vigilia è proprio colui che ha conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi: il giapponese Daiki Hashimoto, desideroso di firmare una doppietta antologica e di entrare definitivamente nella storia di questo sport.

Il padrone di casa ha firmato il miglior punteggio nel turno di qualificazione e sembra avere una marcia in più rispetto all’intera concorrenza. Dovrà però stare molto attento al cinese Zhang Boheng, che nel turno eliminatorio ha chiuso ad appena due decimi di distacco e sogna di fare lo sgambetto in trasferta. Si preannuncia grande lotta per salire sul podio tra il turco Adem Asil, il cinese Shi Cong e l’ucraino Illia Kovtun. Non ci saranno italiani in gara, nessun azzurro si è cimentato sul giro completo in qualifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse