CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.07: la nostra diretta, per oggi, si chiude qui. L’appuntamento è per domani alle 2.20 per una lunga giornata dedicata alle qualificazioni maschili del Mondiale di ginnastica artistica in Giappone. Buona giornata

14.06: Questa la classifica della sbarra dopo due suddivisioni:

1 Hu Xuwei CHN 14.533

2 Kovtun Illia UKR 14.200

3 Zhang Boheng CHN 14.166

4 Bretschneider Andreas GER 14.100

5 Kuavita Noah BEL 14.066

6 Stretovich Ivan RGF 14.000

7 Gentges Maxime BEL 13.900

8 Vecsernyes David HUN 13.866

14.03: Questa la classifica provvisoria delle parallele:

1 Zhang Boheng CHN 15.300

2 Hu Xuwei CHN 15.233

3 Shi Cong CHN 15.200

4 Kovtun Illia UKR 14.700

5 Pakhniuk Petro UKR 14.666

6 Meszaros Krisztofer HUN 14.566

7 Mir Nicolau ESP 14.466

8 Chepurnyi Nazar UKR 14.433

14.00: Questa la classifica del volteggio dopo le prime due suddivisioni:

1 Chepurnyi Nazar UKR 14.833

2 Iakubov Mukhammadzhon RGF 14.416

3 Dimitrov Dimitar BUL 14.133

4 Huang Mingqi CHN14.099

5 Mir Nicolau ESP 14.066

6 Radivilov Igor UKR 14.033

7 Ng Ka Ki HKG 13.866

8 Remuta Felix GER 13.716

13.57: La classifica degli anelli dopo le prime due suddivisioni:

1 Lan Xingyu CHN 15.266

2 Zhang Boheng CHN 14.866

3 Klimentev Grigorii RGF 14.766

4 Shi Cong CHN 13.933

5 Gkinis Stavros GRE 13.666

6 Abad Nestor ESP 13.466

7 Konstantinidis Konstantinos GRE 13.400

8 Plata Joel ESP 13.300

13.54: Questa la classifica del cavallo con maniglie dopo le prime due suddivisioni:

1 Weng Hao CHN 15.600

2 Zhang Boheng CHN 14.666

3 Naidin Sergei RGF 14.533

4 Hryko Vladyslav UKR 14.166

5 Bertoncelj Saso SLO 14.133

6 Pakhniuk Petro UKR 13.900

7 Poliashov Vladislav RGF 13.766

8 Kovtun Illia UKR 13.766

13.52: Così la classifica provvisoria del corpo libero:

1 Kovtun Illia UKR 14.333

2 Stretovich Ivan RGF 14.266

3 Abad Nestor ESP 14.233

4 Plata Joel ESP 14.133

5 Zhang BohengCHN CHN14.1338.3335.800

6 Meszaros Krisztofer HUN 14.033

7 Chepurnyi Nazar UKR 14.008

8 van den Keybus LukaBEL 13.966

13.50: Questa la classifica provvisoria dell’All Around dopo due suddivisioni:

1 Zhang Boheng CHN 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897

2 Shi Cong CHN 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898

3 Kovtun Illia UKR 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565

4 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632

5 Plata Joel ESP 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898

6 van den Keybus Luka BEL 13.966 12.700 12.433 14.333 14.000 13.666 81.098

7 Abad Nestor ESP 14.233 12.933 13.466 13.800 13.566 12.500 80.498

8 Ignatyev Nikita RGF 12.366 11.866 12.766 14.008 13.500 13.433 77.939

9 Kuavita Noah BEL 13.600 12.500 11.966 14.200 11.300 14.066 77.632

10 Iliopoulos Nikolaos GRE 12.500 11.666 13.133 13.766 13.533 12.833 77.431

13.48: Si chiude così anche la seconda suddivisione. Cinesi sugli scudi dopo la prima giornata di gare

13.46: Primo posto per il cinese Hu alla sbarra con 14.533, terzo per il cinese Zhang con 14.166, Shi 13.866

13.44: Così gli ungheresi al volteggio: Dobrovitz 13.316, Tomcsaniy 13.816, Meszaros 14.200

13.42: Terzo posto per il russo Klimentev agli anelli con 14.766, 12.766 per Ignatyev

13.39: Al cavallo con maniglie l’ucraino Hryko è quarto con 14.166, sesto Pakhnyuk con 13.900, ottavo Kovtun con 13.766

13.37: Al corpo libero così i belgi: Van den Keybus ottavo con 13.966, Kuavita 13.600

13.29: Quinto posto per il belga Kuavita alla sbarra con 14.066, settimo Gentges con 13.900, Van den Keybus 13.666

13.27: Primi tre posti per i cinesi alle parallele: Zhang primo con 15.300, Hu secondo con 15.233, Shi terzo con 15.200

13.23: Nel volteggio Ng di Hong Kon totlizza 13.866

13.21: Così gli ungheresi agli anelli: Tomcsaniy 12.450, Dobrovitz 12.200, Meszaros 12.933

13.18: La Russia nel cavallo con maniglie: Naidin 14.533, Poliashov 13.766, Ignatyev 11.866

13.16: Gli ucraini nel corpo libero: Kovtun in testa con 14.333, Chepurniy 14.008, Vashchenko 13.933,

13.06: Inizia la quarta rotazione. La proiezione dà in testa il cinese Zhang con 44

13.03: L’ucraino Kovtun con 14.200 va al comando alla sbarra, Hryko 13.066, Vashchenko 11.800, il lettone Plate 12.223

13.02: Alle parallele settimo posto per il belga Van den Keybus con 14.000, Kuavita totalizza 11.300

13.01: Terzo posto nella classifica di apparato (due prove) per il cinese Huang con 14.099 nel volteggio. 14.766 per Zhang e 14.233 per Shi

12.57: Gli ungheresi nel cavallo con maniglie: Meszaros 13.600, Tomczaniy 13.166, Batori 12.033

12.56: Il russo Stretovich va al comando nel corpo libero con 14.266. Gli altri russi sono lontani dai primi Iakubov 13.233, Ignatyev 12.366

12.47: Inizia la terza rotazione

12.42: I russi alla sbarra: Stretovich è secondo con 14.000, Ignatyev è quarto con 13.433, Naidin 11.900

12.41: L’ucraino Kovtun va in testa alle parallele con 14.700, secondo è Pakhniuk con 14.666, quarto posto per Chepurnyi con 14.433, il lettone Plate totalizza 9.166

12.40: Bene i belgi al volteggio: 14.333 per Van den Keybus, 14.200 per Kuyavita

12.39: Primi tre posti agli anelli per i cinesi: Lan 15.266, Zhang 14.866, Shi 13.933

12.38: terzo posto per lo sloveno Bertoncelj nel cavallo con maniglie con 14.133

12.36: Seconda rotazione. L’ungheria al corpo libero: Meszaros terzo con 14.033, Dobrovitz 10.950, Tomczanyi 11.833

12.30: L’ungherese Vecsernyes totalizza 13.866, Meszaros 13.300, Tomczanyi 10.933

12.25: Gli ucraini al volteggio: Chepurnyi 14.833, Kovtun 14.066, Radivilov 14.033. Il lettone Plate 12.699

12.24: I belgi agli anelli: Van den Keybus 12.433, Kuavita 11.966

12.22: Bene i cinesi nel cavallo con maniglie: Weng Hao va al comando con uno stratosferico 15.600, secondo posto per Zhang con 14.666, quarto per Shi con 13.466

12.20: Il russo Naidin si inserisce al secondo posto nelle parallele 14.433. Igniatyev totalizza 13.500, Poliashov 13.533, il saudita Alsamiri 10.933

12.07: Si parte con i belgi Van den Keybus e Kuavita agli anelli, i russi Igniatev, Polyashov, Naidin e il saudita Alsamiri alle parallele, Shi, Zhang e Weng al cavallo con maniglie, gli ucraini Kovtun, Chepurnyi, Radivilov e il lettone Plate al volteggio e gli ungheresi Tomcsaniy, Mesaros e Vecsernyes

12.05: Tra qualche minuto scatta la seconda suddivisione con atleti di Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria

11.21: Alle 12.10 al via la seconda suddivisione con Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria

11.18: Si chiude la prima suddivisione. Questa la classifica parziale dell’All Around. Plata (Esp) 81.898, Abad (Esp) 80.498, Iliopoulos (Gre) 77.431, Hoerr (Ger) 76.498, Aleksandrov 8Bul) 75.298

11.16: Gli spagnoli alla sbarra: Plata 13.100, Abad 12.500, Vera 12.466

11.14: Il tedesco Trebing si inserisce al secondo posto alle parallele con 14.400, il tedesco Hoerr totalizza 13.366, il tedesco Remuta 13.333

11.14: I bulgari al corpo libero: Aleksandrov 11.600, Trifonov 10.633, Dimitrov 10.600

11.12: I greci al cavallo con maniglie: Tsolakidis 12.800, Tantalidis 12.166, Iliopoulos 11.666

11.10: Iniziata l’ultima rotazione. I portoghesi al volteggio: Nogueira e Campos 13.900

11.05: I bulgari alla sbarra: Aleksandrov 12.566, Trifonov 11.500

11.04: Bella prova dello spagnolo Mir alle parallele, in testa con 14.466. Gli altri iberici: Plata 13.666, Abad 13.566

11.02: I greci al corpo libero: Tantalidis 13.033, Iliopoulos 12.500, Konstantinidis 10.566

11.00: I tedeschi al volteggio: Hoerr 14.00, Remuta 13.716

10.58. I portoghesi agli anelli: Campos 12.633, Nogueira 10.800

10.56: Il francese Tommasone totalizza 13.333 al cavallo con maniglie posizionandosi al secondo posto provvisorio

10.52: Inizia la quinta e penultima rotazione

10.48: Così dopo quattro rotazioni nell’all around: Plata 55.132, Abad 54.432, Iliopoulos 53.265, Aleksandrov 51.132

10.46: Così i portoghesi al cavallo con maniglie: Almeida 11.533, Campos 10.166, Nogueira 11.066

10.46: Il greco Iliopoulos totalizza 12.833 alla sbarra

10.44: Va in testa alla classifica delle parallele il bulgaro Aleksandrov con 13.900. Quinto posto per Trifonov con 12.866

10.43: I tedeschi agli anelli: Trebing 12.333, Hoerl 12.266

10.41: Al volteggio 14.066 per lo spagnolo Plata che è anche in testa alla classifica provvisoria dell’all around, 13.800 per lo spagnolo Abad, secondo al momento nell’all around. 14.066 anche per l’iberico Mir

10.40: Iniziata la quarta rotazione

10.37: I bulgari al volteggio: Trifonov 13.833, Aleksandrov 13.566

10.36: Il greco Iliopoulos va momentaneamente in testa alla classifica delle parallele con 13.533, per l’altro greco Tsolakidis 12.220

10.34: Gli spagnoli agli anelli: Abad 13.466, Plata 13.330, Diallo 12.366

10.32: I tedeschi al cavallo con maniglie: Sissakis 12.266, Trebing 11.466, Hoerr 11.300

10.31: Iniziata la terza rotazione: al corpo libero i portoghesi: 13.466 per Almeida e per Campos, 13.366 per Nogueira

10.26: Per il bulgaro Trifonov 10.666 agli anelli. I portoghesi alle sbarre: 12.266 Nogueira, 11.633 Almeida, 10.966 Campos

10.25: 13.700 per il tedesco Remuta al corpo libero

10.24: Il greco Iliopoulos fa segnare 13.766 al volteggio

10.22: Agli anelli 12.466 per il bulgaro Yordanov

10.21: Lo spagnolo Plata fa segnare 13.633 al cavallo con maniglie, 13.033 per lo spagnolo Diallo, 12.933 per lo spagnolo Abad

10.20: Al corpo libero 13.633 per il tedesco Sissakis e 13.566 per il tedesco Hoerr

10.18: Iniziata la seconda rotazione: 10.966 per il portoghese Campos

10.12 Bene il tedesco Bretschneider alla sbarra: per lui 14.100

10.10 Stavros Gkinis è il migliore agli anelli tra i greci con 13.666, il portoghese Bernardo Almeida totalizza 13.200 alle parallele

10.06: Il migliore al corpo libero è Abad con 14.233

10.00: Iniziata la gara. Spagnoli al corpo libero, greci agli anelli, portoghesi alle parallele, bulgari al cavallo con maniglie e tedeschi alla sbarra

9.53: Questi gli orari delle suddivisioni in programma domani:

02.20-04.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

04.10-05.50 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione

06.20-08.00 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione

08.10-09.50 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione

10.20-12.00 Qualificazioni maschili, settima suddivisione (con ITALIA)

12.10-13.50 Qualificazioni maschili, ottava suddivisione

9.50: Alle 12.10 saranno in pedana Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria per la seconda e ultima suddivisione in programma nella serata giapponese

9.46: Alle 10 scatterà la prima delle due suddivisioni in programma questa mattina con Spagna (senza Rayderley Zapata, Campione Olimpico al corpo libero), Grecia (senza la stella Eleftherios Petrounias), Germania, Portogallo e Bulgaria.

9.43: Questa mattina andranno in scena le prime due suddivisioni della gara maschile con diversi protagonisti annunciati sia nell’all around, sia negli apparati che entreranno da subito in gara a caccia della qualificazione

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata dedicata alle qualificazioni maschili del Mondiale di Kitakyushu in Giappone

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Oggi iniziano le qualificazioni maschili, si parte con le prime due suddivisioni delle otto in programma. L’Italia scenderà in pedana domani (ore 10.20).

Nella prima suddivisione ci saranno Spagna (ma senza Rayderley Zapata, Campione Olimpico al corpo libero), Grecia (ma senza la stella Eleftherios Petrounias), Germania, Portogallo e Bulgaria. Nella seconda, invece, show assoluto con i fuoriclasse di Cina, Russia e Ucraina, anche se mancheranno tantissimi big.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse