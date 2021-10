CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

17.58 Ecco le statistiche del match valido per gli ottavi di finale: 2 ace a 1 per l’azzurra che ha piazzato anche 5 doppi falli contro i due della montenegrina. 79% di punti vinti con la prima di servizio per l’italiana contro il 54% di Kovinic che ha avuto una percentuale bassissima con la seconda al 29%. 65% invece per Camila Giorgi che ha annullato 1 palla break su 2 contro il 4/9 della #74 al mondo.

17.56 Camila Giorgi vola ai quarti di finale! L’azzurra domina in un’ora e dieci minuti la montenegrina Danka Kovinic battendola per 6-1 6-2 e al prossimo turno sfiderà una tra la belga Greet Minnen e l’olandese Arantxa Rus. Match senza storia vinto dalla #36 al mondo che dopo essere volata sul 5-0 nel primo parziale grazie ai break del secondo e quarto gioco, ha vinto 6-1. Qualche complicazione nel secondo set con il break subito nel quinto gioco prima di chiudere con il 6-2 finale.

FINE SECONDO SET

6-2 CAMILA GIORGI SHOW E QUARTI DI FINALE CONQUISTATI!

40-15 DUE MATCH POINT GIORGI! Devastante al servizio.

30-15 Prima vincente dell’italiana.

15-15 Bravissima Giorgi in uscita dal servizio con il rovescio e chiusura con il diritto diagonale.

0-15 Servizio e diritto lungo di Giorgi.

5-2 BREAK GIORGI!!! L’azzurra sfrutta la risposta profonda e può servire per il match.

15-40 Rovescio in cross in corridoio di Giorgi.

0-40 TRE PALLE BREAK GIORGI! Rovescio lungolinea pazzesco dell’azzurra da fondocampo.

0-30 Bravissima l’italiana a trovare un gran angolo con il diritto e chiudere lungolinea.

0-15 Giorgi show da fondocampo con il diritto: Kovinic tira fortissimo ma non riesce ad impensierire l’azzurra.

4-2 Giorgi torna a vincere un game dopo il rovescio lungolinea.

40-0 Gran diritto diagonale di Giorgi dopo il rovescio lungolinea dell’azzurra.

30-0 Risposta lunga di Kovinic.

15-0 Giorgi sale in cattedra dopo il rovescio lungolinea e chiude a volo con il diritto a volo.

3-2 Kovinic rientra nel match ma Giorgi ha un break di vantaggio.

AD-40 Buona prima di Kovinic.

40-40 Risposta in rete dell’azzurra.

30-40 PALLA BREAK GIORGI! Gran risposta della classe ’91.

30-30 Altro errore di Kovinic dopo la seconda morbida.

30-15 Risposta profonda di Giorgi: Kovinic lenta in uscita dal servizio.

30-0 Prima vincente della #74 al mondo.

15-0 Kovinic vince un interessante confronto sulla diagonale di rovescio.

3-1 BREAK RECUPERATO DA KOVINIC! Gran diritto diagonale della montenegrina che rientra in partita.

15-40 Doppio fallo della classe ’91.

15-30 Buona prima di Giorgi.

0-30 Errore in uscita dal servizio per l’azzurra.

0-15 Buona risposta di Kovinic.

3-0 SECONDO BREAK DI GIORGI! L’italiana vola via nel secondo set.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK GIORGI! L’azzurra può scappare via.

15-30 Risposta sbagliata da Giorgi.

0-30 Diritto lungolinea devastante dell’azzurra ma Kovinic non riesce a difendersi con il diritto.

0-15 Diritto lungolinea di Giorgi che si apre il campo e chiude sottorete con il rovescio diagonale.

2-0 Bravissima Giorgi che domina da fondocampo e conferma il break.

40-15 Altra accelerazione vincente dell’azzurra.

30-15 DIRITTO IN CORRIDOIO DI KOVINIC! Gran diritto di Giorgi in uscita dal servizio.

15-15 Servizio e diritto diagonale vincente dell’azzurra.

0-15 Doppio fallo dell’azzurra.

1-0 BREAK GIORGI! Partita pazzesca sin qui della classe ’91.

40-AD GIORGI NON LASCIA CAMPO A KOVINIC! L’azzurra è ingiocabile da fondo campo e ottiene una nuova chance di break.

40-40 Ace della montenegrina.

30-40 Pessimo smash di Kovinic e palla break Giorgi!

30-30 Prima centrale della montenegrina.

15-30 Scappa via la risposta dell’azzurra.

0-30 Doppio fallo di Kovinic.

0-15 RISPOSTA BRUCIANTE DI GIORGI! Lenta in uscita dal servizio la montenegrina.

INIZIO SECONDO SET

17.20 Camila Giorgi vince il primo set per 6 giochi a 1 contro Danka Kovinic! L’azzurra conquista il parziale forte dei due break del secondo e quarto gioco: la montenegrina sin qui non ha retto l’impatto e il ritmo della classe 1991.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET GIORGI IN MEZZ’ORA! Servizio a zero dell’azzurra.

40-0 Servizio e rovescio diagonale di Giorgi.

30-0 Largo il back di rovescio di Kovinic dopo il recupero in slice di Giorgi.

15-0 Lungo il recupero di diritto di Kovinic dopo l’accelerazione della marchigiana.

5-1 Primo game vinto dalla #74 al mondo: Giorgi può chiudere il set.

40-30 CHE RECUPERO DI KOVINIC! Giorgi sale in cattedra con l’accelerazione, attacca la rete e tenta lo smash ma la montenegrina la supera con il diritto in corsa.

30-30 Gran punto di Giorgi in risposta.

30-15 Scappa via la risposta dell’azzurra.

15-15 Prima vincente di Kovinic.

0-15 Gran diritto di Giorgi in risposta.

5-0 CHE RECUPERO DI ROVESCIO DI GIORGI! L’azzurra recupera il diritto diagonale di Kovinic e la passa.

40-30 Doppio fallo della classe ’91.

40-15 Ace dell’azzurra.

30-15 Giorgi toglie il ritmo alla 26enne e chiude con il diagonale.

15-15 Gran diritto diagonale di Kovinic dopo il diritto dell’azzurra.

15-0 Diritto diagonale in corridoio di Kovinic dopo il cross di Giorgi.

4-0 DOPPIO BREAK GIORGI! Ottimo inizio dell’azzurra dopo 19′.

30-40 PALLA BREAK GIORGI! Errore della montenegrina nel tentativo di contropiede.

30-30 Stecca Kovinic con il rovescio lungolinea.

30-15 Gran diritto della montegrina e volée vincente.

15-15 RISPOSTA VINCENTE DI DIRITTO DI GIORGI!

15-0 Rovescio in rete di Giorgi.

3-0 GIORGI SHOW SIN QUI! Confermato il break al servizio.

40-15 Prima centrale dell’azzurra.

30-15 Ottima prima della classe 1991.

15-15 Giorgi non riesce a respingere il rovescio profondo di Kovinic.

15-0 Servizio e diritto di Giorgi e chiusura con il rovescio diagonale.

2-0 BREAK GIORGI! Bravissima l’azzurra a gestire la battuta di Kovinic e trovare il contropiede vincente.

40-AD ALTRA CHANCE GIORGI! Errore della montenegrina in uscita dal servizio.

40-40 Diritto in corridoio nel tentativo di difendersi dell’azzurra.

40-AD PALLA BREAK GIORGI! Rovescio in rete di Kovinic in uscita dal servizio.

40-40 ERRORE DI DIRITTO DI KOVINIC! Accelerazione in corridoio della montenegrina.

40-30 ACCELERAZIONE DI DIRITTO IN CONTROPIEDE DI GIORGI!

40-15 Risposta lunga dell’italiana.

30-15 Ottima prima della montenegrina.

15-15 Rovescio profondo di Giorgi: lenta Kovinic in uscita dal servizio.

15-0 Risposta lunga della #36 al mondo.

1-0 Bravissima Camila ad annullare la palla break e restare avanti nel set.

AD-40 Altro diritto lungo di Kovinic.

40-40 Scappa via la risposta della montenegrina.

30-40 PALLA BREAK KOVINIC! Giorgi sbaglia in uscita dal servizio.

30-30 Scappa via il diritto dell’azzurra.

30-15 Ace dell’azzurra.

15-15 Servizio e diritto di Giorgi.

0-15 Buona prima di Kovinic con il diritto.

0-0 Si comincia a Tenerife! Batte Camila Giorgi.

INIZIO PRIMO SET

16.44 L’azzurra ha raggiunto virtualmente la posizione #34 guadagnando due posizioni mentre la montenegrina Danka Kovinic, n.74 del ranking e vittoriosa al primo turno contro la belga Alison Van Uytvanck con un doppio 6-3, deve guadagnare altri punti per migliorare la classifica.

16.42 Camila Giorgi, testa di serie #4, è reduce dalla faticosa vittoria contro la qualificata #178 al mondo spagnola Aliona Bolsova Zadoinov per 7-6(4) 3-6 6-4 in un match caratterizzato da warning, penalty point e penalty game.

16.40 Comincia il riscaldamento sul Campo Centrale.

16.38 Giocatrici in campo a Tenerife!

16.36 La sfida tra le due contendenti per i quarti di finale contro Giorgi o Kovinic sarà l’ultimo a partire dalle 11.30 sul Campo Centrale dove si sfideranno anche l’azzurra e la montenegrina.

16.34 Primo incontro di sempre tra le due giocatrici: chi vince sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida tra la belga Greet Minnen e l’olandese Arantxa Rus.

16.32 Tra poco dunque scenderà finalmente in campo Camila Giorgi contro Danka Kovinic: la sfida è la terza di giornata sul campo principale a partire dalle 10.30.

16.30 Finisce qui un’altra sfida pazzesca sul Campo Centrale di Tenerife: Irina-Carmela Begu vince 4-6 6-2 7-6(4) nella sfida contro Donna Vekic durata quasi tre ore tra ieri e oggi.

15.15 Donna Vekic e Irina-Carmela Begu volano al terzo set! La rumena ha vinto il secondo parziale per 6 giochi a 2 dopo aver perso il primo set nella giornata di ieri per 6-4.

14.34 Tra poco in campo Donna Vekic e Irina-Carmela Begu che ieri non hanno concluso il match: la croata conduce 6-4 1-1. A seguire, Camila Giorgi contro Danka Kovinic per conquistare un posto ai quarti di finale. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti!

14.32 Si è concluso da poco e dopo quasi tre ore il primo match in programma sul Campo Centrale: Saisai Zheng ha vinto contro Clara Tauson per 7-6(4) 2-6 6-4 al termine di una sfida ricca di colpi di scena e alti e bassi.

14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Danka Kovinic, match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare.

Quante posizioni guadagna Camila Giorgi nel ranking WTA: dove può arrivare a Tenerife – WTA Tenerife 2021, Camila Giorgi torna al successo contro Aliona Bolsova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Danka Kovinic, match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare. Primo incontro di sempre tra le due giocatrici: chi vince sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida tra la belga Greet Minnen e l’olandese Arantxa Rus. La sfida tra queste due giocatrici sarà l’ultimo a partire dalle 11.30 sul Campo Centrale dove si sfideranno anche l’azzurra e la montenegrina.

Camila Giorgi, testa di serie #4, è reduce dalla faticosa vittoria contro la qualificata #178 al mondo spagnola Aliona Bolsova Zadoinov per 7-6(4) 3-6 6-4 in un match caratterizzato da warning, penalty point e penalty game. La tennista italiana vuole trovare continuità dopo l’uscita di scena al secondo turno contro Amanda Anisimova ad Indian Wells con il risultato di 6-4 6-1. La classe 1991 è #34 al mondo dopo aver guadagnato due posizioni da inizio torneo.

La tennista di Macerata giocherà contro la montenegrina Danka Kovinic, n.74 del ranking e vittoriosa al primo turno contro la belga Alison Van Uytvanck con un doppio 6-3. La tennista 26enne ha perso una posizione virtualmente ma se dovesse fare strada potrebbe addirittura ritrovarsi a ridosso della top50, dove nel 2016 ha piazzato il best ranking al 46° posto. La classe 1994 è anche ai quarti di finale in doppio in coppia con la russa Irina Chromaceva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi e Danka Kovinic, match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match sul Campo Centrale dalle 10.30 locali ovvero le 11.30 italiane. I primi due match sono gli incontri di singolare tra Saisai Zheng e Clara Tauson e il continuo della sfida tra Donna Vekic e Irina-Carmela Begu attualmente sul 6-4 1-1. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis sul digitale terrestre e su Sky al canale 212 oltre che in streaming. Buon divertimento a tutti.

Foto: La Presse