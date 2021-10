Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: destini incrociati a Vienna in una giornata cruciale verso le Finals

Entra sempre più nel vivo la volata conclusiva in vista delle ATP Finals 2021 di Torino e l’Italia sogna in grande grazie a Matteo Berrettini (6° nella Race, già aritmeticamente qualificato) e ad un Jannik Sinner ancora pienamente in corsa per strappare uno degli ultimi due pass a disposizione per poter partecipare al “Torneo dei Maestri” di fine anno.

Quest’oggi fari puntati in tal senso all’ATP 500 di Vienna sul match di secondo turno tra Sinner e la wild card austriaca Dennis Novak, con il giovane altoatesino chiamato a vincere per raccogliere altri 45 punti cruciali nel ranking e per volare ai quarti di finale della manifestazione viennese.

Quarti di finale in cui eventualmente affronterebbe il vincente di un’altra sfida cruciale in ottica Finals, quella tra l’azzurro Lorenzo Sonego ed il norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo, testa di serie n.4 a Vienna, è 7° nella Race to Turin ed in caso di vittoria odierna su Sonego si profilerebbe all’orizzonte uno scontro diretto quasi decisivo con Sinner verso Torino.

Il piemontese ha però un feeling speciale con i campi indoor della Wiener Stadthalle, come dimostra il suo exploit della passata edizione in cui raggiunse addirittura la finale da lucky loser sconfiggendo nel suo cammino anche il n.1 al mondo Novak Djokovic per 6-2 6-1, quindi non va esclusa a priori l’ipotesi di un derby tutto italiano ai quarti. Da segnalare nel programma odierno a Vienna anche lo scontro diretto verso le Finals tra il britannico Cameron Norrie (n.10 virtuale della Race) ed il canadese Felix Auger-Aliassime (n.11).

Foto: Lapresse