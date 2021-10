Italia-Croazia calcio femminile: programma, orario, probabili formazioni, tv, streaming

Venerdì 22 ottobre alle 17.30 lo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro sarà teatro della terza sfida tra Italia e Croazia valida per il Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda di calcio femminile.

Le azzurre, vittoriose nelle prime due uscite contro la Moldova e le Croate in territorio balcanico, vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Giova ricordare che le nostre portacolori dovranno poi affrontare all’LFF Stadium di Vilnius (ore 18.30 locali, 17.30 italiane) la Lituania martedì 26 ottobre. Si va a caccia di sei punti per mantenere la vetta del girone, considerato il confronto con la Svizzera e lo scontro diretto del 26 novembre al ‘Renzo Barbera’ di Palermo.

Per questi due incontri la CT Milena Bertolini ha convocato 25 giocatrici. Da segnalare le novità rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi e da Alia Guagni, che finalmente torna a vestire la maglia azzurra a più dopo oltre un anno di assenza per via di vari infortuni oltre che del Covid. Non è presente nell’elenco Manuela Giugliano, defezione importante per il roster azzurro. La regista della Roma deve fare i conti con un problema al ginocchio che già l’aveva costretta a saltare la trasferta in Croazia.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv.

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA

Venerdì 22 ottobre, Castel di Sangro

Ore 17.30 Italia-Croazia – Qualificazioni Mondiali 2023 calcio femminile

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Rai2, RaiPlay

Diretta testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-CROAZIA

Italia (3-4-3): Giuliani; Gama, Linari, Bartoli; Guagni, Caruso, Rosucci, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Milena Bertolini.

Croazia (5-4-1): Bacic; Dulcic, Balog, Pedic, Kunstek, Canjevac; Pezelj, Lubina, Lojna, Jelenic; Glibo. All.: Mate Prskala.

Foto: Ettore Griffoni / LPS