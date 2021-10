Hockey su pista, Serie A 2021: Bassano fermato da Montebello, vincono tutte le big

La Serie A1 di hockey su pista 2021 è giunta alla sua giornata numero 5, che ha lasciato ancora in testa alla classifica il Trissino, capace di sconfiggere anche la Why Sport Valdagno per 3-1, restando a punteggio pieno in graduatoria davanti alla Galileo Follonica, vittoriosa per 14-5 sulla Bidielle Correggio, grazie alla quaterna di Francesco Banini.

Tre punti sudati anche per la GDS Impianti Forte dei Marmi, giustiziera per 4-3 della Gamma Innovation Sarzana, mentre gli Amatori Wasken Lodi si sono imposti per 5-2 sulla Telea Medical Sandrio. Prosegue lo splendido campionato di Engas Vercelli ed Edilfox Grosseto, attaccate alle prime posizioni e vittoriose rispettivamente contro Monza (3-2) e Materia (11-5).

A completare il quadro ecco l’unico pareggio di giornata, per 2-2 tra Tierre Chimica Montebello e Ubroker Bassano, in cui Andrea Scuccato e Marc Coy hanno evitato in rimonta il ko per la compagine giallo-rossa.

I risultati di giornata:

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H.P. x UBROKER H. BASSANO 1954 = 2-2

WHY SPORT H.C. VALDAGNO x G.S.H. TRISSINO = 1-3

GAMMA INNOVATION SARZANA H. x GDS IMPIANTI VERSILIA H.FORTE = 3-4

BIDIELLE CORREGGIO H. x GALILEO H. FOLLONICA H.1952 = 5-14

ENGAS H. VERCELLI x TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA = 3-2

EDILFOX C.P. GROSSETO 1951 x H.P. MATERA = 11-5

TELEA MEDICAL SANDRIGO H. x AMATORI WASKEN LODI = 2-5

La classifica aggiornata:

1 GSH TRISSINO 15

2 GALILEO FOLLONICA 13

3 GDS IMPIANTI FORTE MARMI 11

4 AMATORI WASKEN LODI 10

5 EDILFOX GROSSETO 10

6 ENGAS VERCELLI 9

5 GAMMA INNOVATION SARZANA 7

8 UBROKER BASSANO 7

9 TIERRE CHIMICA MONTEBELLO 5

10 TEAMSERVICECAR MONZA 4

11 WHY SPORT VALDAGNO 3

12 BIDIELLE CORREGGIO 3

13 TELEA MEDICAL SANDRIGO 2

14 HP MATERA 0

Foto: FISR