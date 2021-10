Hockey pista, Serie A1: il campionato inizia con le vittorie di Lodi e Forte dei Marmi

La Serie A1 2021-2022 di hockey pista è finalmente iniziata. Nel primo sabato sera della stagione sono state sei le partite giocate, in attesa del posticipo del 6 ottobre fra Monza e Bassano: andiamo a vedere come sono andate le cose.

Le favoritissime Lodi e Forte dei Marmi non hanno tradito le attese vincendo, entrambe in trasferta, rispettivamente 13-5 sulla pista del Matera e 1-4 su quella del Vercelli, con protagonisti Mendez (6 gol per lui nel roster della compagine lombarda) e Pedro Gil (2 reti per i toscani).

Sulla stessa lunghezza d’onda si sono trovate anche il Trissino, capace di espugnare 1-3 la tana del Grosseto, e il Follonica, bravo a imporsi 1-3 in casa del Valdagno, in quello che forse era il match più interessante di giornata.

Oltre a questi quattro risultati, infine, vi sono da registrare il pareggio 2-2 fra Sandrigo e Sarzana e l’affermazione tiratissima del Montebello sul Correggio che si è imposto 3-2 sui rivali.

CAMPIONATO SERIE A1 – 1a GIORNATA – I TABELLINI

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO H. – GAMMA INNOVATION SARZANA H. = 2-2 (1-1, 1-1)

Telea Medical. Dal Monte, Neves, Cacau, Pozzato, Garcia J – Poletto (C), Menin, Contro, Rigon N, Cocco C – All. Vanzo

Gamma Innovation: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Galbas P – Najera, De Rinaldis, Cardella, Cinquini E, Bianchi – All. Bertolucci M

Marcatori: 1t: 21’54” Rossi (S), 24’54” Poletto (S) – 2t: 5’46” Borsi (S), 17’19” Poletto (S)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX CP GROSSETO – G.S.H. TRISSINO = 1-3 (0-2, 1-1)

Edilfox: Menichetti, Saavedra (C), Rodriguez, Franchi, Paghi S. – Mount, Nacevich, Cabella, Biancucci, Sassetti – All. Paghi F

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Ipinzar, Garcia E, Cocco – Malagoli, Bars, Gavioli D, Faccin, Zen – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 17’34” Bars (T), 21’02” Cocco (tir.dir) (T) – 2t: 10’33” Garcia E (T), 13’41” Paghi S. (G)

Espulsioni: 1t: 18’53” Malagolin (2′) (T), 21’02” Paghi S. (2′) (G)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H.P. – BIDIELLE CORREGGIO H. = 3-2 (1-2, 2-0)

Tierre Chimica: Pertegato, Nicoletti D, Paiva, Fariza (C), Miguelez – Brendolin, Ghirardello, Fabris, Nardi – All. Chiarello

Bidielle: Errico, Zucchiatti (C), Tudela, Thiel, Fantozzi – osorio, Casari, Righi, Caroli, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 6’33” Tudela (C), 13’22” Paiva (M), 24’15” Casari (C) – 2t: 20’06” Paiva (M), 21’16” Paiva (M)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Alessandro Ciccolella di Molfetta (BA)

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT HC VALDAGNO – GALILEO FOLLONICA H.1952 = 1-4 (0-2, 1-2)

Why Sport: Sgaria, Motaran, De Oro, Cocco M (C), Gonzalez – Ciocale, Clodelli, Mir M, Piroli, Fongaro – All. Mir D

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Banini D, Pagnini M – Llobet, Banini F, Bonarelli, Montauti, Irace – All. Silva

Marcatori: 1t: 6’55” Banini D (F), 21’04” Banini F (F) – 2t: 1’50” Llobet (F), 22’40” Ciocale (V), 24’20” Llobet (tir.dir) (F)

Espulsioni: 1t: 3’04” Gonzalez (2′) (V), 6’12” De Oro (2′) (V), 9’13” Banini F (2′) (F), 16’14” Llobet (2′) (F) – 2t: 17’19” Pagnini (2′) (F), 24’20” Motaran (2′) (V)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – PalaTenda di Matera

HP MATERA – AMATORI WASKEN LODI = 5-13 (2-8, 3-5)

Matera: Melillo, Santeramo (C), Piozzini, Depalma, Corrado, Santochirico N, Amendolagine, Gutierrez, Lampasona, Xiloyannis – All. Santochirico E

Lodi: Grimalt (C), Monticelli, D’Anna, barbieri, Cervi, Greco, Antonioni, Mendez, Torner, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 4’06” Mendez (L), 6’20” D’Anna (L), 8’45” Mendez (L), 9’41” Mendez (L), 10’04” Greco (L), 12’35” Mendez (L), 13’46” Lampasona (M), 14’29” Mendez (L), 17’04” Barbieri (L), 23’19” Lampasona (M) – 2t: 1’13” Lampasona (M), 4’03” Mendez (L), 6’00” Torner (L), 6’15” Torner (L), 9’10” Gutierrez (tir.dir) (M), 12’17” D’Anna (L), 15’52” Amendolagine (M), 19’40” Torner (L)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 2 Ottobre 2021 – ore 20:45 – PalaPregnolato di Vercelli

ENGAS HOCKEY VERCELLI – GDS IMPIANTI VERSILIA H.FORTE = 1-4 (0-1, 1-3)

Engas: Verona, Zucchetti, Ojeda, Moyano, Tataranni (C) – Maniero, Perroni, Mattugini, Sisti, Pasciullo – All. Punset

GDS Impianti: Gnata (C), Illuzzi, Rubio, Casas, Gil – Cinquini, Festa, Maremmani, Giovannetti, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 6’58” Gil (F) – 2t: 8’41” Illuzzi (F), 9’15” Gil (F), 12’17” Cinquini (F), 24’34” Ojeda (tir.dir) (V)

Espulsioni: 2t: 8’00” Casas (2′) (F), 10’32” Sisti (2′) (V)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Louis Hyde di Breganze (VI)

Mercoledì 6 Ottobre 2021 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR HRC MONZA – UBROKER BASSANO H.1954

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Giorgio Fontana di Milano

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-monzxb ass – Commento di Paolo Virdi e Stefano Zamperin

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 3 1 8 V 2 GDS Impianti Versilia H.Forte 3 1 3 P 3 Galileo Follonica H.1952 3 1 3 V 4 G.S.H. Trissino 3 1 2 V 5 Tierre Chimica Montebello HP 3 1 1 V 6 Gamma Innovation Sarzana H. 1 1 0 P 7 Telea Medical Sandrigo H. 1 1 0 P 8 TeamServiceCar HRC Monza 0 0 0 – 9 Ubroker Bassano H.1954 0 0 0 – 10 BDL Correggio H. 0 1 -1 S 11 Edilfox CP Grosseto 0 1 -2 S 12 Why Sport HC Valdagno 0 1 -3 S 13 Engas H.Vercelli 0 1 -3 S 14 HP Matera 0 1 -8 S

Foto: FISR/Alberto Vanelli