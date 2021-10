Hockey pista: in Serie A esultano Follonica e Grosseto. Bene le italiane in Europa

Un sabato sera su più fronti. L’hockey pista italiano e le sue rappresentanti nelle coppe europee si sono regalate una serata ricca di gol ed emozioni. Andiamo a vedere come sono andate le cose fra Serie A1, Eurolega e WS Europe Cup.

Serie A1

Due le sfide in programma: Follonica-Matera e Monza-Grosseto, entrambe vinte dalle compagini toscane. Nel primo caso addirittura per 6-2 dai padroni di casa, trascinati da Banini e Montigel (doppietta per entrambi), nel secondo 2-3 per gli ospiti, che fanno festa, in rimonta, grazie alla zampata di Nacevich. Domani in programma Bassano-Vercelli, che chiude il programma della quarta giornata.

Eurolega

Nel Girone A, il Trissino passa 2-5 sul campo dei francesi de La Vendeenne sfruttando il talento sconfinato e cristallino di un Giulio Cocco firmatario di due gol personali, mentre il Lodi impatta in casa addirittura 4-4 contro i portoghesi del SC Tomar.

Nel Girone B invece, il Sarzana espugna 4-5 la pista dei transalpini del Coutras, in un botta e risposta interminabile risolto dalla rete, a settanta secondi dal termine, di Pablo Bailon.

WS Europe Cup

Nell’Europa Legue dell’hockey su pista, la prima giornata del Girone B ha visto sfidarsi gli spagnoli dell’Igualada e il Trissino, con i veneti capaci di imporsi in trasferta 2-3, grazie alla serata perfetta di Mattia Cocco e soprattutto di un Davide Motaran autore di due gol.

Foto: FISR / Alberto Vanelli