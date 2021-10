Il venerdì sera dell’ICE League 2021-2022 regala ai club italiani dell’hockey su ghiaccio gioie e dolori. E’ infatti di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle squadre nostrane in questo 29 ottobre 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Bolzano si impone 3-2 contro gli ungheresi dell’Hydro Fehervar AV19. Al Palaonda succede di tutto, in una partita a due facce. Gli ospiti passano nel primo periodo grazie alla rete di Tim Campbell tenendo poi congelata la partita sino all’inizio del terzo tempo. Da lì in poi i Foxes prendono in mano il comando delle operazioni scatenandosi.

A colpire, nell’ordine, sono: Joseph Mizzi, Angelo Miceli e Brett Findlay. I bolzanini scappano sul 3-1, per i magiari non c’è più nulla da fare se non accorciare le distanze a meno di venti secondi dalla fine con la rete di Braeden Shaw, per il 3-2 definitivo.

Da un’affermazione esaltante a una sconfitta che porta rammarico. Val Pusteria infatti è stata sconfitta 2-1 in casa dei Red Bull Salisburgo, per giunta all’overtime. Lupi in vantaggio al quinto con Hanna, assistito nella sua marcatura dal duo Willcox-De Luca, poi un lungo periodo di poca produttività. Si entra nel rush finale del match, gli austriaci spingono sul pedale dell’acceleratore sino a quando, al cinquantesimo, Brennan non trova il punto dell’1-1, che vuol dire anche overtime.

Ai supplementari non c’è neanche il tempo di imbracciare le stecche, che dopo sessanta secondi Nissner firma il gol che chiude i conti.

Alcune informazioni sul calendario

Bolzano tornerà in campo il prossimo 2 novembre proprio in casa dei Red Bull Salisburgo, in un match che promette azione, gol e spettacolo.

Val Pusteria invece ha rinviato – a data da destinarsi – la partita in programma sabato 30 ottobre 2021 contro iClinic Bratislava, dal momento che, durante la sfida di stasera (29 ottobre), fra gli slovacchi e i Dornbirn, il giocatore Boris Sádecky (facende parte del roster del Bratislava) è improvvisamente caduto a terra privo di sensi venendo immediatamente portato d’urgenza all’ospedale più vicino al palazzetto. Ora è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni stabili e sotto stretta osservazione medica.

Foto Credit: Vanna Antonello