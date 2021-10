Calcio a 5, Serie A: il Petrarca fa sei su sei! Napoli, vittoria in casa della Feldi Eboli

La sesta giornata della stagione regolare della Serie A 2021-2022 di calcio a 5 si è aperta con due anticipi mozzafiato. Sandro Abate contro Syn-Bios Petrarca e Feldi Eboli contro Napoli, quest’ultimo un derby campano rovente, andiamo a vedere come sono andate le cose.

Il passo della capolista Petrarca non conosce sosta: 6 partite – 18 punti. I veneti passano anche ad Avellino imponendosi con lo score di 4-6. In un match fatto di sorpassi e controsorpassi fino all’inizio del secondo tempo, quando la situazione era sul 3-3, a fare la differenza è stato il parziale firmato dal trio Parrel-Melo-Jefferson, che ha portato gli ospiti sul 3-6 rendendo vano il tentativo di rientro sul 4-6 finale firmato da Avellino.

Che spettacolo al Palasele, dove a uscire vincitore da un duello altamente spettacolare è stato il Napoli per 3-6.. A fare la differenza fra le due squadre è stato sicuramente l’inizio del match: 0-4 per i partenopei, per effetto di un autogol di Dal Cin e le segnature di Arillo, Perugino e Fernandinho. Da lì in poi, settimo del secondo tempo, un botta e risposta continuo, con la doppietta di Trentin che non è basta alla Feldi Eboli per coronare un inseguimento comunque molto lontano dal realizzarsi.

Fra sabato 30 e domenica 31 il resto del programma: Pescara-Cormar Polistena (sabato 30 – h 15), Manfredonia-Matera (sabato 30 – h 16), Olimpus Roma-Aniene (sabato 30 – h 16), L84-Real San Giuseppe (sabato 30 – h 17), Came Dosson-MetaCatania (domenica 31 – h 18.15), Pescara-Cormar Polistena (sabato 30 – h 15).

Foto: Divisione Calcio a 5