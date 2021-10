Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Vipiteno e Gherdeina vengono sconfitte nei posticipi domenicali

La domenica sera dell’Alps League 2021-2022 di hockey su ghiaccio non sorride alle squadre italiane. Vipiteno e Gherdeina infatti sono entrambe sconfitte dalle partite in programma in questo 17 ottobre 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Vipiteno ha pagato dazio nella trasferta in casa dei BEMER VEU Feldkirch perdendo 4-1: i bolzanini nella tana degli austriaci vanno subito sotto non riuscendo poi a contenere le avanzate rivali. Dall’1-0 di Gehringer al 4-0 Messner, con in mezzo la doppietta di Subotic, non c’è partita. Il gol della bandiera di Kaider riesce solo a mitigare, in parte, il netto ko.

Gherdeina invece cede in casa 0-3 agli sloveni del HDD SIJ Acroni Jesenice. Elo-Rajsar-Elo, la filastrocca della compagine ospite che, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0 per prendere le misure, va avanti nel secondo terzo di gara chiudendo i conti successivamente negli ultimi venti minuti.

L’Alps League torna domani col posticipo del lunedì tra Fassa e Vienna Capitals Silver, per poi riprendere definitivamente giovedì con tutte le altre sfide in calendario.

Foto: Carola Semino