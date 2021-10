Golf: Renato Paratore, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli in gara al Mallorca Open 2021

Rispetto a Open di Spagna e Andalucia Masters, il campo di partecipazione del Mallorca Open si può certamente definire di livello inferiore. Questo torneo, nuovo per l’European Tour, sembra destinato a rimanere un episodio isolato di questa stagione. Si tratta anche del primo evento sul circuito continentale che si disputa in terra maiorchina dal tempo dell’Iberdrola Open, sopravvissuto soltanto nel 2010 e 2011.

Sono tre gli italiani al via: Renato Paratore, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Per un niente è rimasto fuori dall’entry list un quarto azzurro, Aron Zemmer; gli altri esponenti del tricolore hanno preso tutti decisioni differenti. Dei tre appena citati, l’uomo che ha più bisogno dei punti di Maiorca, sia in chiave ranking mondiale che soprattutto in termini di Race to Dubai, è Paratore.

Il romano, pur in buona forma, ha avuto un netto calo nell’ultimo giro in terra andalusa e, per far compagnia a Guido Migliozzi (sicuro) e Francesco Laporta (probabile) al DP World Tour Championship di fine novembre, ha bisogno di un risultato di grande valore in questa gara. Stesso discorso si può fare per Bertasio, che è anche più avanti nella Race to Dubai rispetto al suo connazionale (115° posto contro 128°), mentre c’è semplicemente la voglia di far bene per Gagli.

Dei big, al via c’è sostanzialmente solo il tedesco Martin Kaymer, a livello di nome, anche se i giocatori in buona forma sono diversi: il francese Romain Langasque, lo svedese Sebastian Soderberg sono tra loro. Ed è da segnalare anche il tentativo di riprendersi un ruolo da protagonista di un connazionale di Soderberg, Marcus Kinhult, senza dimenticare la solita, ampia selezione di inglesi e il thailandese Jazz Janewattananond.

Si gareggia al Golf Santa Ponsa, che fu disegnato da Folco Nardi e Pepe Gancedo nel 1977, con un secondo campo aperto nel 1991. La copertura di GolfTv va per i primi due giri dalle 13:30 alle 18:30, per il terzo dalle 13:30 alle 18:00 e per l’ultimo dalle 13:00 alle 17:30 o comunque alla fine. Eurosport 2, invece, offre spazi dalle 14:30 alle 18:30 il giovedì e il venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 il sabato e, in differita, dalle 19:35 alle 21:35 la domenica.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it