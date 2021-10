Il Giro d’Italia 2022 potrebbe partire dalle Marche. Questa è la grande indiscrezione fatta da Beppe Conti durante la puntata di Radiocorsa, trasmissione di RaiSport. L’apprezzato giornalista ha regalato alcune chicche riguardo al possibile percorso della prossima Corsa Rosa, ma permane comunque grande incertezza come avevamo già riportato qualche settimana fa e questa volta appare più difficile che mai anticipare anche per sommi capi quello che sarà il tracciato della prima corsa a tappe di tre settimane della stagione.

Si vocifera dunque di un possibile via dal Centro, per poi magari dirigersi verso la Sicilia e successivamente risalire lo Stivale. Sempre molto viva, però, anche la possibilità di una partenza dall’estero e la candidata più attendibile appare Budapest, la quale avrebbe già dovuto ospitare la Grande Partenza del Giro d’Italia 2020, poi ovviamente cancellata a causa dell’esplosione della pandemia. Uno scenario tutto da delineare e su cui si avranno certezze soltanto a novembre, quando verrà ufficialmente presentato il percorso (non si conosce ancora la data certa, mentre il Tour de France verrà svelato il 14 ottobre).

Per quanto concerne le montagne, avevamo già parlato di un chiacchierato arrivo in cima alla Marmolada. Beppe Conti si è soffermato su una frazione in Valle d’Aosta (anche secondo la stampa locale appare ormai sicura) e su una in Piemonte (partenza a Santena, arrivo nel cuneese). La Liguria vorrebbe tornare a ospitare un giorno di gara. Il grande finale? Sembra esserci un ballottaggio tra Verona e Milano.

Foto: Lapresse